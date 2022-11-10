Щоб боротися зі спекулянтами, "Укрзалізниця" обмежить продаж квитків на поїзд "Київ – Варшава – Київ" онлайн чотирма в одні руки.

"Укрзалізниця" з 10 листопада 2022 року переводить повністю в онлайн продаж квитків на найпопулярніший поїзд №67/68 "Київ – Варшава", щоб завадити шахраям-спекулянтам і спростити доступ до квитків пасажирам.

Як повідомляє прес-служба компанії, при цьому кількість квитків, які можна придбати на поїзд "Київ – Варшава – Київ" онлайн в одні руки, буде обмежена 4 квитками на одне замовлення. Бот-акаунти користувачів, які автоматично бронюють серії квитків одночасно, будуть блокуватись IT-системою "Укрзалізниці" автоматично та незворотно.

В "Укрзалізниці" зауважили, що у порівнянні з показниками до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, обсяги міжнародних перевезень зросли в 9 разів, було запущено 5 нових сполучень до Європи.

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"Найпопулярнішим лишається прямий рейс "Київ – Варшава". На нього хоч і збільшено пропозицію місць у 2,5 рази, спостерігається дефіцит: обмеженою є кількість вагонів габариту RIC, які можуть із перестановкою колісних пар прямувати до польської столиці. Разом із тим почастішали випадки, коли наші пасажири стають жертвами шахраїв-спекулянтів, які перепродають квитки "з рук" чи в соціальних мережах на своїх сторінках. Крім того, виявлені випадки підроблених проїзних документів", – йдеться у повідомленні.

Як придбати квитки на поїзд "Київ – Варшава"

Квитки на поїзд "Київ – Варшава" доступні як на сайті "Укрзалізниці", так і в її офіційному мобільному додатку. Касири в старому "ручному" форматі ці квитки не реалізовуватимуть.

Продаж квитків онлайн на напрямки "Київ – Варшава" та "Варшава – Київ" відкриватиметься о 08:00 за 20 діб до дати рейсу.

Для групових замовлень створено спеціальний онлайн-канал замовлень, а офіційні делегації, запити від дипломатичних та державних установ обслуговуватимуться виключно у відповідній спеціалізованій касі (кількість таких бронювань додатково обмежується, щоб вивільнити максимум квитків пасажирам у доступному всім онлайн-каналі).

Повернення квитків варшавського напрямку, придбаних онлайн, можливе лише в претензійному порядку в касах вокзалу. Це дозволяє припинити масовий викуп квитків онлайн через запрограмовані "боти", а потім обмін їх на відповідні іменні квитки для знайдених шахраями пасажирів.

Квитки на менш ажіотажні напрямки можна повертати в звичайному форматі (наприклад, "Київ – Хелм", звідки налагоджено зручну пересадку на Варшаву).

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