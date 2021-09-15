Тепер наявність лише однієї дози вакцини не дає права в'їзду до країни.

Чорногорія з 14 вересня 2021 року знову змінила правила в'їзду, виключивши одну з умов безперешкодного допуску іноземців.

Як повідомляється на інтерактивній карті МЗС, тепер в'їзд до країни дозволяється лише за умови надання одного з таких документів:

сертифікат про повну вакцинацію (завершена за 14 днів);

негативний ПЛР-тест (за 72 години) або позитивний ПЛР-тест (за 14 днів та не пізніше ніж 180 днів);

негативний тест на антиген (за 48 годин).

Неповнолітні особи можуть в’їжджати без жодних обмежень.

Таким чином, порівняно з попередніми правилами в'їзду до країни, отримання лише однієї дози вакцини від коронавірусу (окрім Janssen від Johnson & Johnson) не надає права в'їзду до країни.

Читайте такожВ МЗС назвали кількість країн, відкритих для українських туристівТакож повідомляється, що Чорногорією приймається будь-яка вакцина, а сам документ вакцинації може бути в електронному або паперовому вигляді, українською чи англійською мовами.

Як повідомляв УНІАН, Чорногорія почала запроваджувати суворі карантинні обмеження через поширення штаму коронавірусу "Дельта" ще наприкінці липня 2021 року. Тоді тимчасово закривалися на карантин нічні клуби та дискотеки, а після відновлення їх роботи відвідувати такі заклади могли лише вакциновані громадяни. Інші розважальні заклади можна відвідувати за наявності негативного ПЛР-тесту або довідки про те, що людина перехворіла на COVID-19 протягом останнього півроку.

Крім того, COVID-сертифікати почали вимагати для відвідання ресторанів і барів у приміщенні, нічних клубів, будь-яких спортивних заходів та приватних урочистостей.

Зазначені обмежувальні заходи діютимуть в Чорногорії щонайменше до 24 вересня, однак їхнє продовження більш ніж ймовірне.

Автор: Марина Григоренко