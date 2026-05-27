Американський турист показав ціни на популярні снеки в магазинах найдешевшої країни Європи

Такі ціни можуть здивувати українців.

Боснія і Герцеговина регулярно очолює рейтинги найкращих бюджетних напрямків для відпочинку в Європі. Країна пропонує туристам багату культуру, історію та смачну їжу за доступними цінами.

Досвідчений американський мандрівник Марк Волтерс, ведучий популярного тревел-блогу Wolters World на YouTube, у травні 2026 року відвідав цю менш популярну балканську країну. Серед іншого він прогулявся магазинами в боснійському туристичному місті Мостар і вивчив, наскільки дешево там коштують популярні іноземні снеки.

Насамперед досвідчений мандрівник зазначив, що ціни в цьому популярному містечку трохи вищі, ніж у середньому по країні, але все ще дешевші, ніж в інших країнах.

Водночас, коли мова заходить про популярні продукти іноземного виробництва, до яких західні туристи звикли у себе на батьківщині, ситуація виглядає дещо інакше – при перерахунку з місцевої валюти (конвертована марка) на долари США.

Зокрема, 100-грамовий шоколадний батончик Toblerone в магазинах Мостара коштує 6,94 марки, що еквівалентно 4,13 доларам (близько 183 гривень). Для порівняння, в українських супермаркетах він на даний момент коштує в середньому 120 гривень.

Маленький батончик Snickers при цьому коштує 2,40 марки, або 1,43 долара (близько 63 гривень), тоді як в Україні їх продають приблизно за 35 гривень.

Шоколадний круасан 7 Days у боснійському супермаркеті коштує 1,75 марки, або ж 1,04 долара (близько 46 гривень), тоді як в Україні його середня ціна становить близько 20 гривень.

Велика коробка чіпсів Pringles у Мостарі коштує 7,95 марок, або 4,73 долара (близько 210 гривень), при цьому в українських магазинах їхня середня ціна становить близько 170 гривень.

Півлітрову пляшку Coca-Cola в боснійському магазині можна купити за 1,85 марки, або 1,10 долара (близько 49 гривень), тоді як в українських магазинах такі напої зазвичай продають за 30 гривень.

Тим часом півлітрова бляшанка хорватського пива Ožujsko в мінімаркетах Мостара коштує 2,35 марки, або 1,40 долара (близько 62 гривень). В Україні його офіційно не продають, але загалом ціна приблизно на рівні вартості пінного напою подібної категорії в українських магазинах.

Волтерс підсумовує, що для американського туриста ціни в Боснії та Герцеговині більш ніж приємні.

Це й не дивно, адже, наприклад, півлітрова Coca-Cola в магазинах США коштує в середньому 2,75 долара, що більш ніж удвічі дорожче.

А ось у порівнянні з українськими магазинами ціни в боснійських маркетах на аналогічні імпортні товари все ж трохи дорожчі.

