Названо найдешевші та найдорожчі міста Європи для сіті-брейка в 2026 році

Найдешевше відпочинок у місті цього року обходиться в Сараєво, а найдорожче – в Осло.

Столицю Боснії і Герцеговини Сараєво вкотре визнали найкращим напрямком для бюджетного сіті-брейку в Європі в 2026 році.

До такого висновку дійшли аналітики компанії Post Office, які опублікували свій черговий City Costs Barometer. Щоб скласти рейтинг, вони порівняли вартість 12 повсякденних туристичних товарів і послуг для двох осіб у 50 європейських містах.

"Коли мова заходить про недорогі міські поїздки, люди часто зосереджуються на перельотах. Але витрати після прибуття мають таке ж значення, як і вартість авіаквитків. Їжа, напої, транспорт, розваги та проживання – все це швидко накопичується, навіть у короткій поїздці", – зазначили автори добірки.

Відео дня

При цьому боснійська столиця Сараєво, яку визнали найдешевшим містом для відпочинку в Європі, посіла перші місцся в восьми категориях за вартістю поїздок європейськими містами.

За словами укладачів рейтингу, це місто – ідеальний варіант для тих, хто шукає багату культуру, історію та смачну їжу за доступними цінами.

"Ви можете досліджувати невеликі квартали пішки або відвідувати музеї та ринки. Крім того, ви можете регулярно харчуватися в ресторанах, не відчуваючи себе обмеженим. Низька загальна вартість життя в Сараєво зумовлена доступним житлом, дешевим громадським транспортом і недорогими пам'ятками, що робить його найкращим містом для короткого відпочинку в Європі в 2026 році", – зазначають вони.

Тим часом найдорожчим містом Європи для сіті-брейку стала норвезька столиця Осло, де кілька днів міського відпочинку обійдуться приблизно втричі дорожче, ніж у Сараєво.

10 найдешевших міст Європи для відпочинку в 2026 році

Сараєво, Боснія і Герцеговина: середня вартість короткого відпочинку – 248 фунтів стерлінгів (близько 14 721 гривень). Бухарест, Румунія: 258 фунтів стерлінгів (близько 15 315 гривень). Тирана, Албанія: 263 фунти стерлінгів (близько 15 612 гривень). Белград, Сербія: 265 фунтів стерлінгів (близько 15 730 гривень). Тренчин, Словаччина: 272 фунти стерлінгів (близько 16 146 гривень). Рига, Латвія: 278 фунтів стерлінгів (близько 16 502 гривень). Лілль, Франція: 289 фунтів стерлінгів (близько 17 155 гривень). Вільнюс, Литва: 289 фунтів стерлінгів (близько 17 155 гривень). Страсбург, Франція: 319 фунтів стерлінгів (близько 18 936 гривень). Подгориця, Чорногорія: 332 фунти стерлінгів (близько 19 707 гривень).

10 найдорожчих міст Європи для відпочинку в 2026 році

Осло, Норвегія: 734 фунти стерлінгів (близько 43 570 гривень). Копенгаген, Данія: 671 фунт стерлінгів (близько 39 831 гривень). Единбург, Шотландія: 668 фунтів стерлінгів (близько 39 652 гривень). Женева, Швейцарія: 644 фунти стерлінгів (близько 38 228 гривень). Барселона, Іспанія: 641 фунт стерлінгів (близько 38 050 гривень). Дублін, Ірландія: 611 фунтів стерлінгів (близько 36 269 гривень). Амстердам, Нідерланди: 609 фунтів стерлінгів (близько 36 150 гривень). Корк, Ірландія: 602 фунти стерлінгів (близько 35 735 гривень). Венеція, Італія: 580 фунтів стерлінгів (близько 34 429 гривень). Мадрид, Іспанія: 580 фунтів стерлінгів (близько 34 429 гривень).

Інші ідеї для відпочинку в 2026 році

Раніше УНІАН.Туризм підготував власну добірку з восьми доступних українцям ідей для відпустки на морі в Європі та не тільки цього літа.

Також ми склали список із семи варіантів літнього відпочинку в Україні для тих, хто не має можливості поїхати у відпустку за кордон.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Telegram-каналі УНІАН.Туризм.