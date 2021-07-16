Данія відносить Україну до переліку країн "жовтої" зони за поширенням коронавірусу.

Королівство Данія з 17 липня відкривається для в'їзду усіх типів українських громадян, в тому числі туристів.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив у мікроблозі Twitter.

"Данія відкривається для всіх типів подорожей українців вже завтра, 17 липня, з 16:00. Безвіз як у старі-добрі часи. В’їзд можливий зі свіжим негативним тестом + тест по прибуттю. Країна за країною відновлюємо дію безвізу з ЄС", - заявив Кулеба.

Данія відносить Україну до переліку країн "жовтої" зони за поширенням коронавірусу.

Якщо людина подорожує літаком, то другий тест можна здати безкоштовно одразу в аеропорту.

Також міністр нагадав, що більш детально з умовами в'їзду українців в інші країни можна ознайомитися на сайті "Поради подорожуючим від консульської служби МЗС України".

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Автор: Віталій Саєнко