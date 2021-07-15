Нові правила почнуть діяти з 26 липня.

Вакцинованим від COVID-19 туристам дозволили в'їзд до Фінляндії. Нові правила набудуть чинності з 26 липня.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ Фінляндія.

Для в'їзду до Фінляндії необхідно буде пред'явити довідку про повну вакцинацію від COVID-19 препаратом, схваленим Європейським союзом або Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

"Особи з усіх країн, які пред'явили перед в'їздом до Фінляндії сертифікат про наявність прийнятної серії щеплень від COVID-19, можуть в'їжджати до Фінляндії з понеділка, 26 липня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

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При цьому в'їжджати в країну з сертифікатом про те, що людина перехворіла COVID-19 в останні півроку, зможуть тільки громадяни ЄС або країн Шенгенської зони.

Також з 26 липня пасажирам круїзних суден з країн ЄС або Шенгенської зони буде дозволено сходити на берег.

Відкриття кордонів для українських туристів

14 липня посли ЄС затвердили рішення включити Україну до переліку третіх країн, з яких дозволено в'їзд.

Українці, які отримали дві дози китайської вакцини від коронавірусу CoronaVac і мають міжнародне свідоцтво, можуть відвідати 11 країн Європи.

Крім того, тимчасово в'їжджати до Словенії можна українцям "за умови надання негативного тесту на COVID-19 методом ПЛР (за 72 години до перетину кордону) або негативного експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2 (не більше ніж за 48 годин до перетину кордону), або сертифіката про щеплення проти COVID-19".

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Автор: Анастасія Горбачова