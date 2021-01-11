На тлі старту глобальної вакцинації від коронавірусу декілька держав можуть закрити кордони для українців.
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Таку думку в інтерв’ю OBOZREVATEL висловив лікар-епідеміолог, голова ГО "Інфекційний контроль" Андрій Александрін.
«Понад 30 країн світу почали вакцинацію населення від коронавірусу, і це опосередковано вплине і на ситуацію в Україні. Але ми будемо тією країною, громадян якої не пускатимуть у ті чи інші держави й почнуть не довіряти довідкам, виданим в Україні», - зазначив він.
За його словами, на фоні пандемії процес фальсифікації довідок для виїзду за кордон був організований дуже швидко.
«Наприклад, коли я їхав на відпочинок, мені запропонували, щоб я не витрачав час на ПЛР-тест, купити довідку міжнародного зразка за 600 гривень. Якщо в нас у країні це так швидко налагодилося, то я не дивуюся, чому в тому ж Єгипті не довіряють українським довідкам», - зазначив фахівець.
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