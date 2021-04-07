Потяги курсуватимуть з зупинками на станціях Підзамче, Броди, Дубно та Здолбунів.

Філія «Львівська залізниця» акціонерної компанії «Укрзалізниця» (УЗ) з 9 квітня відновлює рух регіональних поїздів Львів - Рівне.

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Про це повідомила прес-служба «Укрзалізниці».

Відзначається, що поїзди курсуватимуть з зупинками на станціях Підзамче, Броди, Дубно та Здолбунів.

Зокрема, поїзд №804/803 сполученням Рівне - Львів відправлятиметься з Рівного о 06:45, Здолбунова - о 06:58-07:00, о Дубна - 07:32-07:34, Бродів - о 08:16-08:18 , Підзамча - о 09:22-09:23 та прибуватиме до Львова о 09:35.

Поїзд №806/805 сполученням Львів - Рівне відправлятиметься зі Львова о 16:31, Підзамча - о 16:41-16:42, Бродів - о 17:44-17:46, Дубна - о 18:26-18:28, Здолбунова - о 19:01-19:03 та прибуватиме до Рівного о 19:16.

До слова, в Дубно можна відвідати доволі цікаву туристичну локацію - занедбаний Тараканівський форт, докладніше про який можна прочитати в нашому великому матеріалі.

Плани « Укрзалізниці» на 2021 рік

Довідка УНІАН. «Укрзалізниця» є акціонерним товариством, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, що здійснюються усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця посідає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.

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Автор: Павло Степанець