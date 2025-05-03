Мандрівники, які шукають унікальний міський відпочинок, все частіше дивляться за межі традиційних європейських популярних місць.
Марракеш, Рейк'явік і Дубай вже пережили сплеск популярності, але тепер з'являється ще один, більш несподіваний напрямок: Ер-Ріяд, пише The Independent. Розташована в самому серці Аравійського півострова, столиця Саудівської Аравії, як зазначило видання, стрімко змінює свій вигляд.
Країна дедалі ширше відчиняє свої двері світу, пропонуючи свіжий і незвіданий міський ландшафт для туристів, які люблять пригоди. Усе це робиться в рамках проєкту, спрямованого на зміну іміджу країни. І, як підкреслило видання, цей проєкт приносить дивіденди.
Колись відомий насамперед як діловий центр, Ер-Ріяд пережив культурний та архітектурний ренесанс.
"Саудівська Аравія - одна з найбільш незвичайних країн, які я коли-небудь відвідував. За останні кілька років там багато чого змінилося, і вона рухається в правильному напрямку. Люди, які вирішать відвідати її, зустрінуть найтепліший прийом і місце, яке, можливо, їх здивує", - поділився своїм враженням від перебування в країні один із туристів.
Очікується, що до 2030 року населення Ер-Ріяд сягне близько 9 млн осіб (середній вік у Саудівській Аравії становить лише 29 років).
Місто, розташоване в центрі країни й оточене пустелею, в наші дні є жвавим центром прямих бульварів і футуристичних хмарочосів. А в середині 17 століття Ер-Ріяд був усього лише невеликим селом до того, як каравани, що перетинали Аравійські пустелі, влаштувалися вздовж долини, де були доступні вода і родючі землі.
Однак, незважаючи на швидку модернізацію, історичне коріння країни дуже вшановується і туристи можуть його чітко побачити.
Як зазначило видання, одне з найкращих місць, щоб відчути смак історичного коріння країни в буквальному сенсі - це Najd Village, ресторан, що не лише пропонує страви місцевої кухні в традиційній обстановці, а й показує відблиск справжнього життя Неджда.
Відвідувачі сидять на підлозі на килимках і подушках і насолоджуються смачним рагу, смаженими у фритюрі сирними самбосами і великими сімейними порціями ягняти, що подаються з ароматним рисом кабса. Любителі гострих відчуттів можуть навіть спробувати верблюже м'ясо. Завершіть усе це чашкою традиційної саудівської кави з кардамоном і солодким фініком.
Ще одне місце, де можна познайомитися з місцевою культурою - це Дірія, район на північно-західній околиці міста, який, як кажуть, є місцем народження Саудівської Аравії.
Історичний район Ат-Тураїф, відомий своєю глинобитною цитаделлю, яка колись була серцем першої в історії саудівської держави в середині 1700-х років, було включено до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а прилегла тераса Буджаірі є комплексом ресторанів і бутиків, включно з магазинами модного одягу і предметів інтер'єру від місцевих саудівських дизайнерів.
А центральний район Ер-Ріяда пропонує зовсім інший вигляд. Аль-Олайя, центральний діловий район міста - найкраще місце, щоб побачити Саудівську Аравію в 21 столітті, а найбільш захоплива точка огляду - зверху. З висоти 300 м на вершині Королівської вежі все місто постає перед вами як іграшкове містечко з оглядового майданчика Sky Bridge.
На рівні землі і за кілька миль від центру міста, де мільйони яскравих вогнів змінюються кількома десятками мерехтливих ліхтарів, табір у пустелі Dunes and Dates поєднує спостереження за зірками, катання на верблюдах, сендбординг на дюнах і чудовий арабський бенкет.
Коли справа доходить до ночівлі, нестачі у варіантах немає, оскільки Саудівська Аравія переживає бум нових готелів. Один із найчарівніших і найприкметніших - Bab Samhan (400 фунтів стерлінгів за ніч) у Дірії. Хоча він побудований у традиційному стилі глинобитної цегли, у цьому місці немає нічого простого. Від тінистих двориків і спалень із красивими геометричними візерунками, власність є винятковим прикладом саудівської привітності та гостинності.
Як писав УНІАН.Туризм, раніше мандрівники назвали аеропорт, де найдорожчі ціни на їжу і напої. Цей аеропорт дуже популярний, але ціни в ньому "кусаються", і, щоб перекусити, доведеться викласти немаленьку суму. Один із туристів навіть розповів, що їв там банан за 6 євро.