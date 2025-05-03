Це місто серед пустелі здатне забезпечити настільки різноманітний відпочинок, що навіть найвибагливіші туристи залишаться задоволеними.

Мандрівники, які шукають унікальний міський відпочинок, все частіше дивляться за межі традиційних європейських популярних місць.

Марракеш, Рейк'явік і Дубай вже пережили сплеск популярності, але тепер з'являється ще один, більш несподіваний напрямок: Ер-Ріяд, пише The Independent. Розташована в самому серці Аравійського півострова, столиця Саудівської Аравії, як зазначило видання, стрімко змінює свій вигляд.

Країна дедалі ширше відчиняє свої двері світу, пропонуючи свіжий і незвіданий міський ландшафт для туристів, які люблять пригоди. Усе це робиться в рамках проєкту, спрямованого на зміну іміджу країни. І, як підкреслило видання, цей проєкт приносить дивіденди.

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Колись відомий насамперед як діловий центр, Ер-Ріяд пережив культурний та архітектурний ренесанс.

"Саудівська Аравія - одна з найбільш незвичайних країн, які я коли-небудь відвідував. За останні кілька років там багато чого змінилося, і вона рухається в правильному напрямку. Люди, які вирішать відвідати її, зустрінуть найтепліший прийом і місце, яке, можливо, їх здивує", - поділився своїм враженням від перебування в країні один із туристів.

Очікується, що до 2030 року населення Ер-Ріяд сягне близько 9 млн осіб (середній вік у Саудівській Аравії становить лише 29 років).

Місто, розташоване в центрі країни й оточене пустелею, в наші дні є жвавим центром прямих бульварів і футуристичних хмарочосів. А в середині 17 століття Ер-Ріяд був усього лише невеликим селом до того, як каравани, що перетинали Аравійські пустелі, влаштувалися вздовж долини, де були доступні вода і родючі землі.

Однак, незважаючи на швидку модернізацію, історичне коріння країни дуже вшановується і туристи можуть його чітко побачити.

Як зазначило видання, одне з найкращих місць, щоб відчути смак історичного коріння країни в буквальному сенсі - це Najd Village, ресторан, що не лише пропонує страви місцевої кухні в традиційній обстановці, а й показує відблиск справжнього життя Неджда.

Відвідувачі сидять на підлозі на килимках і подушках і насолоджуються смачним рагу, смаженими у фритюрі сирними самбосами і великими сімейними порціями ягняти, що подаються з ароматним рисом кабса. Любителі гострих відчуттів можуть навіть спробувати верблюже м'ясо. Завершіть усе це чашкою традиційної саудівської кави з кардамоном і солодким фініком.

Ще одне місце, де можна познайомитися з місцевою культурою - це Дірія, район на північно-західній околиці міста, який, як кажуть, є місцем народження Саудівської Аравії.

Історичний район Ат-Тураїф, відомий своєю глинобитною цитаделлю, яка колись була серцем першої в історії саудівської держави в середині 1700-х років, було включено до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а прилегла тераса Буджаірі є комплексом ресторанів і бутиків, включно з магазинами модного одягу і предметів інтер'єру від місцевих саудівських дизайнерів.

А центральний район Ер-Ріяда пропонує зовсім інший вигляд. Аль-Олайя, центральний діловий район міста - найкраще місце, щоб побачити Саудівську Аравію в 21 столітті, а найбільш захоплива точка огляду - зверху. З висоти 300 м на вершині Королівської вежі все місто постає перед вами як іграшкове містечко з оглядового майданчика Sky Bridge.

На рівні землі і за кілька миль від центру міста, де мільйони яскравих вогнів змінюються кількома десятками мерехтливих ліхтарів, табір у пустелі Dunes and Dates поєднує спостереження за зірками, катання на верблюдах, сендбординг на дюнах і чудовий арабський бенкет.

Коли справа доходить до ночівлі, нестачі у варіантах немає, оскільки Саудівська Аравія переживає бум нових готелів. Один із найчарівніших і найприкметніших - Bab Samhan (400 фунтів стерлінгів за ніч) у Дірії. Хоча він побудований у традиційному стилі глинобитної цегли, у цьому місці немає нічого простого. Від тінистих двориків і спалень із красивими геометричними візерунками, власність є винятковим прикладом саудівської привітності та гостинності.

Як писав УНІАН.Туризм, раніше мандрівники назвали аеропорт, де найдорожчі ціни на їжу і напої. Цей аеропорт дуже популярний, але ціни в ньому "кусаються", і, щоб перекусити, доведеться викласти немаленьку суму. Один із туристів навіть розповів, що їв там банан за 6 євро.

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