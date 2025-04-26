Цей аеропорт дуже популярний у мандрівників, але ціни в ньому "кусаються" і, щоб перекусити, доведеться попрощатися з немаленькою сумою. Один із туристів навіть розповів, що їв там банан за 6 євро.

Аеропорти, як відомо, дорогі, але цей, напевно, найдорожчий у світі, оскільки пиво тут продають по 17,50 євро, біг-маки по 21,50 євро і навіть банани по 6 євро за штуку.

Як пише Daily Mail, аеропорт Стамбула, який щодня відвідують 220 тис. пасажирів, був названий "найдорожчим аеропортом у світі" мандрівниками, які побачили обурливі ціни на їжу та напої.

Журналіст італійського новинного сайту L'Economia Леонард Бербері розповів, що, коли він відвідав аеропорт Стамбула, то побачив лазанью вагою лише 90 грамів, що лежала в холодильнику і продавалася за колосальні 24,50 євро.

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"Це більше схоже на шматок цегли з посипкою з чогось схожого на тертий сир і псевдобазиліковим листом", - прокоментував він.

Турист також виявив кілька круасанів, які продавалися за ціною від 14,50 євро до 17,50 євро залежно від начинки, італійські курячі салати по 17,50 євро, а ціни на пиво і зовсім були грабіжницькими.

Леонард розповів, що до прибуття в стамбульський аеропорт насолоджувався на площі Таксим півлітровою пляшкою Efes, найпопулярнішого пива Туреччини, за півтора євро, а в авіагавані воно коштувало вже 17,50 євро - зростання на 1067%.

Леонард також ризикнув відвідати численні заклади швидкого харчування в аеропорту, і справи йшли не набагато краще.

У Popeyes чотири смажених курячих крильця з кока-колою і картоплею фрі коштували 17,50 євро. У McDonald's біг-мак коштував 21,50 євро, а меню Double Quarter Pounder коштувало 25,30 євро. Тим часом Burger King брав 22 євро за порцію Whopper.

Леонард не єдиний турист, який відзначив обурливі ціни в аеропорту Стамбула.

На Reddit багато мандрівників скаржилися на його дорожнечу, а один навіть стверджував, що заплатив 6 євро за один банан.

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше було оприлюднено рейтинг найдорожчих міст світу у 2025 році. Щорічний звіт показав, у яких містах найвища вартість життя.

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