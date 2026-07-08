У Ейфелевої вежі з’явиться власний кінотеатр під відкритим небом

Суть полягає в тому, щоб повернути цю всесвітньо відому пам’ятку місцевим жителям, запропонувавши парижанам абсолютно новий, несподіваний спосіб познайомитися з нею.

З 2013 року легендарна серія Cinéma Paradiso від mk2 влаштовує одні з найкрутіших кінопоказів по всій Франції. Вони захоплювали Гран-Пале, встановлювали екрани у величному внутрішньому дворику Лувра і навіть влаштовувалися біля річки Сени на Музичній площі. Про це пише Time Out.

З 24 по 27 вересня 2026 року в залі Gustave Eiffel прямо на першому поверсі Ейфелевої вежі розгорнеться безкоштовний кіномайданчик. Розташований на висоті 57 метрів над землею, цей простір може похвалитися величезними скляними стінами, крізь які відкриваються захоплюючі панорамні види на паризький горизонт, красиво обрамлені культовими кованими конструкціями вежі.

"Після Лувра передача Ейфелевої вежі в управління - це глибоко символічний крок", - розповів Еліша Карміц, генеральний директор групи mk2.

Відео дня

Цікаво, що вся ідея полягає в тому, щоб повернути цю світову пам’ятку місцевим жителям, надавши парижанам абсолютно новий, несподіваний спосіб познайомитися з нею.

Для команди Ейфелевої вежі, яка вперше приймає фестиваль, це ідеальний збіг. Як зазначив Патрік Бранко Руїво, керуючий директор компанії, що управляє вежею, пам’ятка завжди була тісно пов’язана з кінематографом, надихаючи покоління режисерів.

Повна програма фільмів та список спеціальних гостей будуть опубліковані лише 8 вересня, а вхід - абсолютно безкоштовний. Квитки розігруються в рамках публічної лотереї на сайті mk2-festivalparadiso.com.

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Британський Бат став найщасливішим містом світу у 2026 році за результатами щорічного дослідження. Рейтинг було складено на основі опитування понад 24 тисяч мешканців різних міст, яких просили оцінити, наскільки комфортно й щасливо вони почуваються там, де живуть.

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