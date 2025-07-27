Туристи можуть рандомно вибрати один із 30 автентичних маршрутів, які рекомендували місцеві жителі.

Фарерські острови представили цілий парк автомобілів з автономним управлінням і голосовими підказками, щоб познайомити туристів з незвіданими місцями архіпелагу.

У відеоролику, що демонструє схему руху, показано, як туристи беруть машину в оренду, а потім дотримуються навігаційних інструкцій і потрапляють у менш відомі місця. Дорогою автомобіль "розповідає" інформацію про несподіваний маршрут.

У заяві туристичної влади Фарерських островів пояснюється, що схильність туристів збиратися навколо "одних і тих самих знакових місць" створює "закриту екосистему, де зображення популярних місць приваблюють ще більше людей до цих самих місць".

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У результаті цього виникає надмірний туризм і "передбачувані враження".

Забронювавши автомобіль у компанії 62N Car Rental, партнера Visit Faroe Islands, мандрівники сканують QR-код, який активує один із 30 маршрутів, складених з урахуванням думки місцевих жителів.

Серед них - відвідування найвищих морських скель у Європі, піші походи до захоплюючих дух фіордів і відвідування придорожнього намету з рибою та чіпсами.

"Є тільки одна заковика: вам доведеться відмовитися від контролю. Орендуючи один із цих автомобілів, ви підписуєте угоду слідувати його вказівкам, не маючи ні найменшого уявлення про те, куди прямуєте", - йдеться в заяві для туристів.

Генеральний директор Visit Faroe Islands Гудрід Хейгор заявив: "Ми вирішили вивчити, як технології та креативність можуть запропонувати мандрівникам новий спосіб відкрити для себе Фарерські острови - спосіб, який приведе їх до місць, які вони, можливо, ніколи не знайдуть самостійно.

Автори ідеї зазначили, що цією ініціативою сподіваються показати, "як туристичні напрямки можуть використовувати інновації для більш відповідального та осмисленого розвитку туризму".

Новий автопарк можна забронювати на сайті Visit Faroe Islands за ціною від $100 на добу.

Раніше УНІАН.Туризм писав, що названо недорогі європейські острови, на яких не буває багато туристів. Ціни на розміщення та їжу на цих островах потішать навіть найекономніших.

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