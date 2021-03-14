Через карантинні обмеження фестиваль триватиме з 13 березня по 6 червня, а глядачі зможуть використати квитки, придбані на вистави, що були скасовані у 2020 році.

У Сумах у суботу, 13 березня, розпочався всеукраїнський театральний фестиваль «Чехов-фест».

Як передає кореспондент УНІАН, цього року фестиваль, що триватиме до 6 червня, через карантинні обмеження розтягнеться у часі, а кількість вистав і глядачів зменшиться.

Відкрився фестиваль виставою Сумського Національного академічного театру драми та музичної комедії ім. М. С. Щепкіна. Глядачам представили драму режисера Романа Козака «Пер Ґюнт» за п’єсою норвезького письменника Генріка Ібсена.

Читайте також"Укралізниця" залишила обмеження на продаж квитків в "червону зону": названо датуЧерез тиждень, 20 березня, Івано-Франківський академічний музично-драматичний театр ім. І. Франка покаже виставу «Три сестри» режисера Ростислава Держипільського за мотивами однойменної п’єси Антона Чехова.

26 березня Київський академічний театр драми та комедії на лівому березі Дніпра представить роботу режисера Олексія Лісовця «Корсиканка» про Наполеона, який перебуває у засланні, та Жозефіну.

27 березня Сумський обласний театр для дітей та юнацтва представить прем’єру комедії за п’єсою французького письменника Еміля Золя «Спадкоємці Рабурдена», режисеркою якої виступила народна артистка України Олександра Сокол.

28 березня сумський театр «Нянькіни» покаже виставу-привид «Брати Чехови», що створена у жанрі імерсивного театру, коли глядачі занурюються в атмосферу дійства. В основі постановки – твори Антона Чехова та п’єса «Brothers» північноафриканського драматурга Рези де Вет.

14 та 15 травня виставу «Ліс» за п’єсою Олександра Островського представить Національний академічний театр ім. Івана Франка. Режисер-постановник – Дмитро Богомазов, а в головних ролях – народні артисти України Наталія Сумська та Анатолій Хостікоєв.

6 червня Київський національний академічний Молодий театр за п’єсою Р. Тома «Вісім жінок» покаже комедію «Убити чи любити» режисерки Марії Лук’янової. Серед відомих актрис, зайнятих у постановці, – Ірма Вітовська та Лілія Ребрик.

Через карантинні обмеження зали сумських театрів, де відбуватимуться фестивальні постановки, будуть наповнені наполовину, а глядачі зможуть використати квитки, придбані на вистави, що були скасовані 2020 року.

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Автор: Віталій Кохан