Альпійський регіон Альто-Адідже вводить обмеження на кількість туристів, а рибальське містечко Портофіно – штрафи для туристів, які занадто довго затримуються заради фото на популярних локаціях.

Італія, яка є однією з найпопулярніших серед туристів країн світу, продовжує вводити нові заборони у спробі приборкати надмірні потоки гостей.

Зокрема, популярний автономний регіон Альто-Адідже (або Південний Тіроль) на півночі Італії вирішив обмежити кількість туристів, що зупиняються там з ночівлею, пише The Independent.

Зокрема, в цьому регіоні на кордоні з Австрією і Швейцарією серед Доломітових Альп знаходиться популярне місто Больцано.

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"У певну пору року і в певних районах їх (туристів – ред.) стало забагато. Ми досягли межі наших ресурсів, у нас були проблеми з дорожнім рухом, а жителям важко знайти житло... Туристичний сектор дуже важливий для нас з точки зору робочих місць та економіки, але ми досягли межі, тому ми вжили цих заходів, щоб гарантувати краще управління потоком людей та розміщення туристів. Туристи приїжджають сюди, щоб прогулятися і побачити красиві місця, а не стояти в заторі", – пояснює своє рішення місцева влада.

Згідно з новим законом, прийнятим у вересні 2022 року, в регіоні налічується трохи менше 230 тисяч офіційно схвалених гостьових ліжок. Також вводиться заборона на відкриття будь-якого нового об'єкта розміщення, якщо інше місце не закривається. Це обмеження поширюється і на житло від Airbnb.

Крім того, були введені обмеження для одноденних екскурсій: тепер для відвідування ключових туристичних місць, включаючи Льодовикове озеро Лаго-ді-Брайес, потрібне попереднє бронювання.

Разом з тим, повідомляє The Independent, в рибальському містечку Портофіно в провінції Генуя вирішили ввести штрафи в 275 євро для туристів, які "тиняються без діла" або занадто довго затримуються заради фото на популярних локаціях. Такі локації тепер будуть позначені як червоні зони або зони "без очікування".

Мер Портофіно Маттео Віакава заявив, що туристи, які зупиняються, щоб сфотографуватися, викликають "анархічний хаос", в тому числі постійні затори і перевантажені тротуари.

"Мета полягає не в тому, щоб зробити це місце більш ексклюзивним, а в тому, щоб дозволити всім насолодитися нашою красою. Ми хочемо уникнути небезпечних ситуацій, викликаних переповненістю", – пояснив він.

Які ще обмеження для туристів діють в Італії

Раніше влада Італії запропонувала штрафувати на суму від 10 тисяч до 60 тисяч євро людей, які завдають шкоди пам'ятникам або іншим культурним об'єктам.

З січня 2023 року італійська Венеція почала стягувати з туристів плату за відвідування. Таким чином місто стало першим у світі, що запровадило таке правило.

Влітку 2022 року з туристів почали брати плату за відвідування двох найкрасивіших пляжів Італії – Кала Котіччо і Кала Бригантина на островах Ла-Мадделена біля північного узбережжя Сардинії.

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