Австрія та Швейцарія не хочуть повністю зупиняти гірськолижний сезон.

В Європейському Союзі тривають суперечки з приводу того, чи відкривати гірськолижні курорти на тлі великої кількості хворих на коронавірус на континенті.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, зокрема, Німеччина та Франція закликають країни з розвиненою гірськолижною інфраструктурою не поспішати через пандемію коронавірусу. Відтак, у Франції, Німеччині та Італії зимові курорти не працюватимуть щонайменше до кінця січня, а можливо - до кінця сезону.

Водночас в Австрії курорти відкриють, однак тільки для місцевих та без можливості лишитися переночувати. Тим часом у Швейцарії курорти вже працюють й закривати їх не будуть. Не хочуть втрачати сезон і в Іспанії.

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Автор: Марина Григоренко