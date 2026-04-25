Найкрасивіше місце Європи: експерти назвали доступнішу альтернативу озеру Комо

Це озеро не поступається красою пейзажів.

Кожного року понад мільйон туристів відвідують італійський регіон Ломбардія, аби побачити озеро Комо та його розкішні вілли. Проте на континенті є десятки інших неймовірних озерних пейзажів, які чекають туристів. Про це пише TimeOut.

У виданні розповіли про Охридське озеро, яке простягається між Албанією та Північною Македонією. Воно було визнано найгарнішим місцем Європи журналістами-мандрівниками Time Out.

"Якщо озеро Комо приваблює як зірок першої величини, так і натовпи туристів, то Охридське озеро - одне з найстаріших і найглибших озер Європи - пропонує спокійнішу та доступнішу альтернативу, не поступаючись при цьому красою пейзажів. Уявіть собі дзеркально-блакитну воду, гірські пейзажі на задньому плані та берегову лінію, усіяну історичними містечками, що наче завмерли в часі", - додають у матеріалі.

Водночас на північномакедонській стороні головну роль відіграє місто Охрид, яке розташоване на березі озера, з брукованими вулицями, сотнями середньовічних церков й теракотовими дахами, які спускаються до води.

"Саме тут ви можете провести день, купаючись і досліджуючи стародавні руїни, а ввечері спостерігати, як сонце заходить за гори - і все це без приголомшливих цін Ломбардії", - підкреслили у виданні.

Якщо перейти на албанську сторону, то ви побачити суворіші ландшафти та сонні села. Зокрема у селі Лін є руїни з мозаїкою та мальовничі кемпінги, які можна забронювати біля води разом із шезлонгами.

10 найкрасивіших місць Європи, на думку авторів Time Out

1. Озеро Охрид, Північна Македонія

2. Гарячі джерела Сатурнія, Тоскана, Італія

3. Гігантська доріжка, Північна Ірландія

4. Альберобелло, Апулія, Італія

5. Почітель, Боснія і Герцеговина

6. Норвезькі фіорди, Норвегія

7. Королівські ботанічні сади К'ю, Лондон, Велика Британія

8. Канали Принсенграхта, Амстердам, Нідерланди

9. Долина Мозель, Німеччина

10. Каса Батло, Барселона, Іспанія

