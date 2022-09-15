Відкрити місячний готель планують у 2025 році.

У Дубаї (ОАЕ), відомому своєю футуристичною архітектурою, незабаром з'явиться готель у формі Місяця категорії люкс.

Про це пише Travel off Path.

Відзначається, що новий мега-курорт у формі Місяця вже будується з Дубаї, а первісна вартість робіт оцінюється в 5 мільярдів доларів.

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Автори проекту зазначають, що готель не просто буде виглядати зовні як масивна кругла маса з виїмками: перебування тут буде захоплюючим, позаземним досвідом.

Дубайський Місяць, за проект якого відповідає канадська архітектурна компанія Moon World Resorts, має на меті запропонувати любителям космосу максимально наближені до міжзоряних пригод враження. Прогулюючись по місяцеподібній поверхні курорту, названого "місячною колонією", у гостей буде відчуття ходьби по Місяцю.

Що стосується інфраструктури, то всередині основного комплексу, власне, самої дископодібної конструкції, будується в цілому 300 приватних бутик-резиденцій. Їх називатимуть "небесні вілли", а ціни на проживання тут будуть досить високі.

Також на території готелю планують побудувати нічний клуб, концертний майданчик, СПА-комплекс і багато іншого, а переміщатися по його території можна буде на спеціальному "місячному шатлі".

Відкрити готель планують у 2025 році.

Відзначимо, також нещодавно стало відомо про плани побудувати в Дубаї унікальний хмарочос-кільце, який буде оточувати найвищий у світі хмарочос Бурдж-Халіфа.

У кільцеподібній споруді, проект якої розробляє дубайська архітектурна фірма ZNera Space, планують облаштувати квартири, паркові зони і навіть власну систему транспорту.

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