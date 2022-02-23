Музей покликаний показати передові технології, які формуватимуть суспільство майбутнього.

В Дубаї відбулася церемонія відкриття Музею майбутнього. Тепер музей у футуристичній будівлі почав приймати відвідувачів.

Будівля вже вважається архітектурним дивом і завоювала світове визнання. Так, в 2021 році вона увійшла в список 14 найкрасивіших музеїв планети, за версією журналу National Geographic. Його відзначили за приголомшливий дизайн і передові технологічні інновації, повідомляє travel.24tv.ua.

Корпус з нержавіючої сталі прикрашений цитатами арабської каліграфії. Одна з них звучить так: "Майбутнє належить тим, хто може його уявити, спроектувати і втілити в життя". Всередині музею вже знаходиться виставка технологій. Експонати музею представляють світ за межами людських знань - на п'яти різних експозиціях, присвячених майбутньому космічних подорожей і космосу, життю, змінам клімату та екології, здоров'ю і духовності.

Вартість квитків до Музею майбутнього - від 145 дирхамів (1130 грн) на людину (діти до трьох років безкоштовно).

Музей майбутнього в Дубаї

Семиповерхова будівля займає площу 30 тис. кв м і досягає у висоту 77 м. Фасад будівлі, що займає більше 17 тис. кв м, прикрашений 14 тис. м арабської каліграфії. Його розробив еміратський художник Маттар бін Лахедж. 1024 плити фасаду виготовлені роботами

Також музей оточує парк з 80 видами рослин і оснащений інтелектуальною системою автоматичного поливу.

Споруда живитиметься від 4 тис. мегават сонячної енергії, виробленої станцією, підключеною до будівлі.

Музей з'єднаний мостами з комплексом Jumeirah Emirates Towers і станцією метро Emirates Towers. Перший досягає в довжину 69 м, а другий – 212 м.

Величезний простір музею буде вміщати дослідницький центр з лабораторіями і класами, а також місце для відвідувачів. Музей покликаний показати передові технології, які формуватимуть суспільство майбутнього. Мова йде про віртуальну і доповнену реальності, аналіз масштабних даних, штучний інтелекті і взаємодію людини і машин.

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