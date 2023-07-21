Таким чином столиця Нідерландів намагається обмежити кількість відвідувачів і зменшити рівень забруднення навколишнього середовища.

Влада Амстердама заборонили круїзним лайнерам заходити в центр міста.

Як пише BBC, таким чином столиця Нідерландів намагається обмежити кількість відвідувачів і зменшити рівень забруднення навколишнього середовища.

Це означає, що центральний круїзний термінал на річці Ей біля головного залізничного вокзалу Амстердама буде закритий. В якості альтернативи розглядалися інші місця для швартування далеко від центру міста, але рішення ще не прийнято.

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До цього щорічно в нідерландській столиці пришвартовувалися понад 100 суден.

"Круїзні лайнери в центрі міста не відповідають завданню Амстердама щодо скорочення числа туристів", – сказала лідер фракції D66 Amsterdam Ілана Рудеркерк. До цього вона порівняла круїзних туристів з "чумою сарани", яка одночасно обрушується на місто.

Раніше мер міста Фемке Халсема також скаржилася, що круїзних туристів відпускають в місто на пару годин, за які вони встигають тільки перекусити в міжнародних мережах і не мають часу відвідати музеї, таким чином, переповнюючи місто, при цьому мало що для нього роблячи.

Відзначимо, що це не перший захід зі скорочення масового туризму, прийнятий владою Амстердама, який вирішив боротися з репутацією "міста для вечірок". Так, раніше влада міста вирішила закрити знаменитий квартал "червоних ліхтарів", а пізніше було прийнято рішення заборонити курити марихуану в цьому районі.

Інша ключова причина заборони круїзних лайнерів – зниження рівня забруднення повітря в Амстердамі. Недавнє дослідження показало, що круїзні лайнери в Європі в 2022 році викинули в атмосферу більше шкідливих газів, ніж 1 мільярд автомобілів.

Влада Амстердама, очевидно, надихнулися прикладом італійської Венеції, яка ще в 2019 році вважалася найбільш забрудненим круїзними судами портом Європи. Після того як у 2021 році була введена заборона на захід в порт міста великих круїзних суден, викиди оксиду сірки в місті скоротилися на 80% і воно опустилося аж на 41-е місце в списку найбільш забруднених.

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