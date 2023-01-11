Латвійська airBaltic розраховує виконати всі роботи зі встановлення обладнання Starlink на всіх своїх літаках протягом 2023 року.

Латвійська авіакомпанія airBaltic в 2023 році першою в Європі планує запровадити безкоштовний супутниковий інтернет від Starlink на усіх своїх літаках.

Як пише avianews.com, завдяки цьому пасажири авіакомпанії зможуть користуватися доступом в мережу інтернет одразу після того, як потраплять на борт. Послуга буде доступна як на землі, так і під час перельоту.

При цьому в airBaltic запевняють, що доступ в мережу буде безкоштовним, а для початку користування не потрібно буде вводити пароль.

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За наявною інформацією, airBaltic та компанія Ілона Маска SpaceX, що є оператором Starlink, уже почали процес сертифікації спеціального обладнання для літаків Airbus A220-300, які використовує авіаперевізник. Сертифікація має довести, що обладнання не впливає на системи літака та його експлуатація є безпечною.

Після сертифікації на всіх літаках авіакомпанії мають встановити супутникову антену, живлення та Wi-Fi-роутери, щоб роздавати сигнал у салоні.

airBaltic розраховує виконати всі роботи зі встановлення обладнання Starlink на всіх своїх літаках протягом 2023 року.

Водночас видання зазначає, що SpaceX надаватиме на кожен літак канал в 350 Мегабіт. Таким чином, якщо всі пасажири на борту одночасно почнуть користуватися інтернетом, кожен з них отримає достатньо трафіка, щоб, наприклад, переглядати потокове відео, вести трансляцію з салону літака, грати в онлайн-ігри або здійснювати відео-дзвінки в польоті.

SpaceX заявила про запуск послуги Starlink для літаків наприкінці 2022 року. Компанія наголошує, що інтернет-трафік у літаках не буде обмежений.

Як повідомляв УНІАН, раніше латвійська авіакомпанія airBaltic першою серед авіаперевізників Європи запровадила нові демократичні правила зовнішнього вигляду для екіпажів літаків.

Зокрема, тепер пілоти та бортпровідники авіакомпанії мають можливість самостійно обирати зачіски, а також демонструвати татуювання та пірсинг під час роботи. Нові правила стосуються також наземного персоналу, який обслуговує пасажирів в терміналах.

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