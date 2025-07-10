Це маленьке містечко прозвали "вмираючим містом" через його крихку інфраструктуру.

Якщо в Італії ви шукаєте маловідоме місце, де можна возз'єднатися з природою і насолодитися більш спокійною обстановкою, потрібно розширити пошуки за межі звичних туристичних зон.

Чівіта-ді-Баньореджо - чарівне містечко всього за півтори години їзди від Риму, звідки відкривається вид на безплідні землі, пише Businessinsider.

Сильно постраждале від землетрусів та ерозії, містечко Чівіта-ді-Баньореджо, розташоване на вершині пагорба, отримало прізвисько "місто, яке вмирає" через свою крихку інфраструктуру. Сьогодні тут проживає лише кілька жителів, але на вигляд містечко жвавіше, ніж будь-коли.

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Одна з його принад полягає в тому, що дістатися туди можна тільки по 300-метровому пішохідному мосту з Баньореджо, сусіднього міста, що слугує джерелом прожитку для місцевих жителів.

Перехід цим тихим мостом і милування чудовими краєвидами - одна з найкращих частин подорожі. У містечку так мало людей, що ніщо не завадить вам милуватися історичними будинками і приголомшливими пейзажами північного Лаціо.

Незважаючи на те, що містечко маленьке, там є багато цікавого. А поїсти можна в маленьких ресторанчиках. Загалом Чивіта-ді-Баньореджо можна назвати ідеальним місцем для знайомства з традиційною італійською кухнею. Пообідати варто в Osteria al Forno di Agnese. У цьому чарівному ресторані з привітним персоналом подають все: від домашньої пасти до свіжих салатів. У цьому рестораніку найкраще спробувати пінчінелле з фісташковим песто і змішаний салат з полуницею і моцарелою.

Вдень можна зайти у винний бар d'Andrea на аперитив, де подають м'ясну тарілку, тараллі та проводять дегустацію вин.

У Чівіта-ді-Баньореджо багато чудових місць, де можна зупинитися. Улюблене багатьма місце - Сад Поета, повний троянд, тюльпанів і декоративних рослин. Панорамний вид на навколишній пейзаж воістину захоплює дух.

У саду також є чарівне містечко, де можна купити органічні продукти, наприклад, джеми.

Також туристам варто виділити час на похід місцевими крамничками перед тим, як покинути місто. Можна зазирнути до Acqua di Civita - невеликої крамнички на головній площі, де продають косметику, парфумерію, мило і свічки.

Тут також є невеличка крамничка, де продають чудові керамічні тарілки та вази, прикрашені розписами з релігійними сценами або етруськими символами.

Загалом, відвідування Чівіта-ді-Баньореджо - ідеальний спосіб втекти від натовпів у Римі. Хоча у високий сезон у цьому містечку багато туристів, тут завжди панує глибока тиша.

Раніше УНІАН.Туризм писав, що названо дивовижне місто в Італії для найкращого бюджетного відпочинку. Це історичне портове місто може похвалитися багатющою культурною спадщиною.

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