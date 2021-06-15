Сільський туризм почав користуватися ще більшою популярністю з початком пандемії коронавірусу.

Кабінет міністрів розробив законопроект, необхідний для розвитку сільського туризму в Україні.

Документ з підписом прем'єр-міністра Дениса Шмигаля розміщений на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства для обговорення, після чого буде переданий на голосування до Верховної Ради.

Законопроект регулює питання розвитку сфери послуг сільського туризму і визначає загальні правові, організаційні та соціально-економічні засади діяльності працівників цієї сфери.

Також вносяться зміни до закону "Про туризм", де з'являться нові терміни: "сільська гостинність", "послуги сільської гостинності", "сільська садиба", "турист і/або гості сільської садиби", "сільський господар". Також документом вносяться доповнення в частині регулювання надання послуг сільської гостинності.

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Як зазначено в пояснювальній записці, реалізація законопроекту забезпечить подальший розвиток сільського туризму в Україні, встановлює засади раціонального використання природних, рекреаційних ресурсів сільських територій і регулює відносини, пов'язані з організацією та наданням послуг сільської гостинності, спрямованих на розвиток сільських громад.

Як повідомляв УНІАН, раніше Кабінет міністрів схвалив законопроект про захист географічних позначень для унікальних українських продуктів. Очікується, що ухвалення законопроекту сприятиме збереженню місцевих традицій, розвитку туризму і гастрономічного туризму.

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Автор: Ганна Нагорна