Кілька простих правил допоможуть туристам заощадити гроші при покупці авіаквитків і не тільки.

Експерти Travel Lens дали туристам кілька корисних порад, як не переплатити зайві гроші при бронюванні відпустки, включаючи пошук авіаквитків.

Про це пише The Sun.

1. Не бронюйте у вихідні дні

Вихідні часто вважаються найкращим часом як для планування, так і для бронювання відпустки, адже саме в цей час у потенційних відпочиваючих є вільний час на пошук варіантів.

Відео дня

Однак чим більше людей шукають авіаквитки онлайн одночасно, тим вище ймовірність зростання цін на них. Тому, якщо ви хочете заощадити, бронюйте відпочинок в понеділок або вівторок, коли попит набагато нижчий.

2. Порівнюйте ціни в аеропортах

Цілком логічно, що при бронюванні відпустки люди вибирають виліт з найближчого до них аеропорту. Проте, спочатку варто порівняти ціни в інших аеропортах поблизу, куди можна дешево доїхати автобусом або поїздом.

3. Очистіть всі файли cookie на вашому пристрої

Якщо ви не так давно переглядали інформацію про подорожі, веб-сайт, який ви використовували, швидше за все, буде використовувати файли cookie, а це означає, що він буде знати, скільки разів ви відвідували його. Це може збільшити вартість відпустки.

Очищення файлів cookie означає, що веб-сайт побачить вас як нового користувача, що потенційно може заощадити вам гроші.

4. Забронюйте свою відпустку заздалегідь

Гарячі святкові пропозиції краще підходять для туристів, у яких є зайві заощадження. Завчасне бронювання не тільки означає, що ви зможете краще планувати платежі за майбутню подорож, але ви також можете скористатися акційними пропозиціями.

5. Нехай погода на батьківщині не збиває вас з пантелику

Літні місяці традиційно вважаються кращими для відпустки, адже погода тоді найтепліша. Проте, в світі повно напрямків, де клімат може бути набагато приємніший, ніж у вашій країні. Водночас, відпочинок поза туристичного сезону завжди дешевший.

Як повідомляв УНІАН, раніше експерти спрогнозували, у яких містах світу різко зростуть ціни на готелі в 2023 році.

Вас також можуть зацікавити новини: