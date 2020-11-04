Кількість туристів наразі обмежена, і усі вони мають дотримуватися певних вимог.

В індійському парку дикої природи Казіранга після семи місяців карантину відновили популярне сафарі зі слонами.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, нині екскурсії дозволили для обмеженої кількості людей. Поїхати на сафарі може до 37 осіб одночасно, при цьому вони мають дотримуватися дистанції та рекомендацій медиків. Триває прогулянка близько години.

Перша група сафарі-туристів за цей час встигла відвідати район, де мешкає рідкісний індійський носоріг. Окрім нього у парку можна зустріти слонів, тигрів, бізонів, оленів та леопардів.

Туризм і коронавірус

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Автор: Марина Григоренко