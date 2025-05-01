Старі податкові ставки діятимуть щонайменше до жовтня 2025 року.

Каталонія, яка є найвідвідуванішим регіоном Іспанії, відклала плани щодо збільшення туристичного податку в рамках зусиль по боротьбі з надмірним туризмом.

Спочатку запровадження підвищеного податку, який може сягати 15 євро на день, планувалося на травень 2025 року, однак у підсумку було перенесено не раніше ніж на жовтень, пише The Independent.

Чинний податковий діапазон наразі застосовується до гостей готелів і пасажирів круїзних лайнерів залежно від того, наскільки розкішним є їхнє розміщення.

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Регіональний уряд на початку цього тижня оголосив про зміну стратегії боротьби з напливом туристів. Замість того щоб запровадити підвищення податку, який наразі становить від 6 до 11 євро, своїм указом, тепер вони домагатимуться його схвалення парламентом. Цей крок спрямований на те, щоб обійти потенційні правові проблеми.

Важливим є те, що пропонований податок спрямований на вирішення ключової місцевої проблеми: житлової кризи в регіоні. Уряд пообіцяв спрямувати щонайменше чверть доходів, отриманих від туристичного податку, на усунення нестачі житла та різкого зростання орендної плати, що є основною проблемою для місцевих мешканців – це вилилося в масові протести проти туристів, зазначає видання.

Зі свого боку асоціація туристичних апартаментів Барселони Apartur заявила, що виступає проти підвищення, оскільки це зробить відпочинок дорожчим, стверджуючи, що парламент має схвалювати будь-яке підвищення тільки поступово.

Кількість туристів, які прибувають до Каталонії, зросла на 10% за перші два місяці 2025 року порівняно з минулим роком, що повільніше, ніж у столиці Іспанії Мадриді, яка, згідно з офіційними даними, прийняла на 13% більше туристів за той самий період. При цьому Мадрид не стягує туристичний податок.

Дані свідчать про те, що заходи Каталонії зі скорочення надмірного туризму, включно з обмеженням ліцензій для нових готелів у центрі Барселони, можуть приносити свої плоди. При цьому вартість номерів у Барселоні зросла на 10% за 12 місяців до березня порівняно із середнім показником по Іспанії у 3%.

Як повідомляв УНІАН, торік мер Барселони оголосив про запровадження заборони на здачу квартир в оренду туристам до 2028 року. Цей крок зазнав різкої критики з боку таких платформ, як Airbnb, які заявили, що він не вирішить житлову кризу.

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