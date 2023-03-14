Кількість рейсів з Угорщини до РФ постійно зростає.

Авіакомпанія Air Serbia, яка не зупиняла авіасполучення з Росією, збільшує кількість рейсів між Будапештом і Белградом до 17 на тиждень. Таким чином більше росіян зможуть обрати Угорщину для в'їзду до ЄС.

Оголошення було зроблено компанією Air Serbia, мажоритарним власником якої є держава, повідомляє Euractiv.

Як відомо, Сербія не запроваджувала санкції проти РФ, а її авіаперевізник продовжує виконувати рейси до чотирьох російських міст. Зазначається, що авіакомпанії РФ можуть літати в межах Сербії, однак не можуть дістатися до неї, оскільки Сербія оточена країнами, які запровадили антиросійські санкції.

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За даними видання, прямі рейси з Будапешта до Росії були популярними ще до повномасштабного вторгнення в Україну. Однак після початку війни угорська Wizz Air постійно збільшує кількість місць на цих рейсах.

Закриття кордонів для росіян

9 вересня 2022 року Рада ЄС затвердила припинення угоди про спрощений візовий режим з РФ. Рішення запрацювала 12 вересня 2022 року. Відтоді візовий збір для громадян країни-агресорки виріс з 35 до 80 євро.

Вже 17 січня 2023 року туристам з РФ перестали видавати багаторазові шенгенські візи.

Пізніше, 28 січня, стало відомо про те, що росіянам припинили оформлювати біометричні закордонні паспорти з терміном дії 10 років.

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