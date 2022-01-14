На думку експертів, найкращим днем тижня для бронювання як внутрішніх, так і міжнародних рейсів є неділя.

Глобальна туристична компанія Expedia спільно з Airlines Reporting Corporation (ARC) проаналізували, коли найкраще купувати квитки на літаки в 2022 році.

Про це повідомляє Express.

Експерти відзначають, що протягом всієї пандемії COVID-19 постійно змінювані обмеження на поїздки приводили до того, що часом попит на авіаквитки різко падав. В результаті цього ціни спочатку виросли, а потім впали. Влітку 2021 року, коли міжнародний туризм почав оживати в результаті масової вакцинації, ціни на квитки почали нормалізуватися до рівня, що передував пандемії. Тим не менш, на даний момент ціни все ще залишаються приблизно на 15% нижче, ніж у 2019 році.

Читайте такожУкраїнський авіатрафік наближається до докризових показників – "Украерорух"При цьому експерти сподіваються, що незважаючи на те, що зараз карантинні обмеження по всьому світу постійно змінюються у зв'язку із зростанням кількості випадків зараження штамом коронавірусу Omicron, 2022 рік буде набагато успішнішим для поїздок за кордон, ніж два попередніх.

Коли найдешевше забронювати квиток на літак?

Грунтуючись на результатах дослідження, вартість квитків залежить як від того, наскільки завчасно ви бронюєте квитки, так і від дня тижня, в який ви здійснюєте бронь.

Експерти відзначають, що частка міжнародних рейсів, заброньованих за дев'ять і більше тижнів, збільшилася в середньому з 40% в 2019 році до 45% в 2020 році і 50% в 2021 році. Таким чином, туристам, швидше за все, буде потрібно зробити бронь до цього, щоб отримати найнижчі ціни.

Результати дослідження також показали, що найкращим днем тижня для бронювання як внутрішніх, так і міжнародних рейсів є неділя. Таким чином можна заощадити до 15% на міжнародних рейсах.

В який день тижня найдешевше подорожувати?

Згідно з дослідженням, ідеальний день для початку поїздки – п'ятниця, коли туристи можуть заощадити приблизно 10%. При цьому Expedia попереджає, що мандрівникам слід уникати поїздок у вівторок і середу, коли витрати можуть бути вищі.

Який місяць найдешевший для подорожі?

На думку експертів, для міжнародних рейсів найвигіднішим місяцем є вересень, коли можна заощадити майже 40% в порівнянні з рейсами в грудні.

Як повідомляв УНІАН, найбільшою авіакомпанією Європи за підсумками 2021 року став лоукостер Ryanair.