Прикордонний контроль між країнами було запроваджено у вересні 2022 року для протидії нелегальній міграції та контрабанді.

Австрія, слідом за Чехією, з 6 лютого 2023 року скасувала внутрішній прикордонний контроль на кордоні зі Словаччиною, введений наприкінці вересня 2022 року.

"З 6 лютого 2023 року стаціонарний прикордонний контроль на прикордонних переходах між Австрією і Словаччиною буде замінений прикордонним контролем території. Його проводять мобільні групи за погодженням з владою Словаччини", – пише SchengenVisaInfo з посиланням на МВС Австрії.

У міністерстві пояснюють, що влада вирішила відмовитися від внутрішнього прикордонного контролю зі Словаччиною, взявши до уваги поточну ситуацію, а також рішення Чехії більше не вживати такі заходи.

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Водночас наголошується, що співробітники прикордонної служби будуть використовувати безпілотники та інше обладнання для продовження спостереження за переміщеннями на кордоні та боротьби з контрабандою і торгівлею людьми.

Дані МВС Австрії показують, що з моменту запровадження внутрішнього прикордонного контролю на кордоні зі Словаччиною було заарештовано в цілому 24 людини, що займаються контрабандою.

Прикордонний контроль на кордоні зі Словаччиною

Одним з наслідків російської агресії по відношенню до різних країн світу стало збільшення потоків нелегальних мігрантів, в першу чергу зі східних країн, в країни Європейського Союзу. Після початку війни в Україні Росія суттєво активізувала зусилля з розширення міграційної кризи в ЄС.

Наприкінці вересня 2022 року Чехія, а слідом за нею і Австрія, ввели внутрішній прикордонний контроль на кордоні зі Словаччиною. Спочатку його ввели на 10 днів, але потім неодноразово продовжували аж до лютого 2023 року. Влада обох країн пояснювала введені заходи зростанням числа нелегальних мігрантів через Словаччину в інші країни ЄС.

Однак 2 лютого 2023 року стало відомо, що Чехія скасує прикордонний контроль зі Словаччиною з 6 лютого. У МВС Чехії відрапортували, що за 4 місяці посилених перевірок владі вдалося істотно скоротити нелегальні потоки мігрантів.

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