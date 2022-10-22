Торік Путін руками Лукашенка вже влаштовував міграційну кризу на кордоні з Польщею.

З 1 жовтня аеропорт у Калінінграді відкритий для рейсів з усіх країн світу і працює в модусі Open Skies. Це, на думку експертів, можна вважати підготовкою РФ до переправи сирійських біженців до країн Євросоюзу.

Про це пише BILD.

Наразі авіакомпанії з "дружніх країн", наприклад, Сирії, Туреччини та Білорусі, могли здійснювати посадку в Калінінграді.

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Аналітики пригадали, що рік тому Лукашенко переправляв біженців з Близького Сходу через польський кордон з метою дестабілізації ЄС.

За словами експерта Польського інституту Strategy & Future Марека Буджича, "Росія готує багато інструментів, які вона може задіяти проти Євросоюзу".

"Перший крок - це ракетний терор проти українських громадян, щоб розпочати нову міграційну хвилю з України до Польщі. Якщо вдасться одночасно ініціювати другу хвилю з Калінінграда до Польщі, Росія може посилити цей тиск", - вважає експерт.

Біженці на кордоні ЄС 2021 року

Восени 2021 року сирійські біженці штурмували польський кордон. Тоді аольська, естонська та литовська влади звинуватили режим Лукашенка в "гібридній атаці" на Євросоюз у відповідь на черговий пакет санкцій проти Білорусі. ЗМІ писали, що до транспортування нелегалів були причетні і російські авіалінії.

Війна в Україні: головні новини

Вже кілька місяців триває контрнаступ ЗСУ на півдні та північному сході України. Зараз під окупацією Росії знаходиться всього 32 населених пункти на Харківщині. Разом з тим ЗСУ звільнили вже 88 населених пунктів у Херсонській області.

Загалом, за словами Володимира Зеленського, на сході та півдні України тривають активні бойові дії, ЗСУ зберігають ініціативу.

У зв'язку з військовими поразками Кремль погрожує підірвати дамбу Новокаховської ГЕС. Під загрозою затоплення, за словами українського президента, виявилося більше 80 населених пунктів включно з Херсоном.

У відповідь колаборанти вивозять на лівий берег Херсона свої сім'ї й "органи влади", окупанти змушують "евакуюватися" місцевих мешканців, прикриваючись ними як "щитом" для вивезення техніки та накраденого майна.

З 10 жовтня Росія почала здійснювати масовані ракетні удари за допомогою іранських БПЛА на об'єкти критичної інфраструктури українських міст. Сьогодні, 22 жовтня, РФ завдала нових ударів по енергетичній інфраструктурі України. Знеструмлено Кіровоградська, Рівненська, Хмельницька, Волинська області.

Щоб досягти яких-небудь локальних "перемог", російські війська продовжують безглузді штурми Бахмута і Соледара Донецької області.

На думку окремих експертів, у вересні 2022 року настала нова фаза російсько-української війни. Зараз противник намагається закріпитися на Запорізькому напрямку.

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили вже понад 67 тисяч окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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