Нові правила почнуть діяти з 29 вересня.

Австрія посилить охорону кордону зі Словаччиною. З півночі 29 вересня почнуться перевірки.

Про це повідомляє Reuters.

За словами представника Міністерства внутрішніх справ Австрії, дане рішення - відповідь на рішення Чехії тимчасово відновити контроль на кордоні зі Словаччиною, щоб припинити нелегальну міграцію.

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"Ми переживаємо безпрецедентну ситуацію з точки зору нелегальної міграції. З початку 2022 року поліція затримала всього 11 тисяч нелегальних мігрантів на території Чехії", - повідомив міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан.

З 29 вересня в рамках Шенгенського кодексу діятиме десятиденний прикордонний контроль на чесько-словацькому кордоні. Відзначається, що в цей період в Чехії розглянуть подальші заходи, в тому числі продовження контролю.

Зазначається, що Австрія також стикається з напливом нелегальних мігрантів.

Ситуація з мігрантами в Європі - що відомо

Міністерство внутрішніх справ Чехії повідомило, що на території країни виявили майже 12 тисяч нелегальних мігрантів, більшість з яких з Сирії. Це більше, ніж під час попередньої хвилі масової міграції в Європі в 2015 році. Всього в поточному році заарештували 125 осіб, що займаються незаконним ввезенням людей.

У міністерстві заявили, що біженці використовували Чехію як транзитну країну на шляху на захід.

У зв'язку з цим уряд Чехії відновило перевірки на кордоні зі Словаччиною.

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