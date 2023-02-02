Прикордонний контроль між країнами було запроваджено у вересні 2022 року для протидії нелегальній міграції.

Чеська Республіка з 6 лютого 2023 року скасує внутрішній прикордонний контроль на кордоні зі Словаччиною, що діяв з кінця вересня 2022 року.

Чехія неодноразово подовжувала термін дії перевірок, спочатку введених на 10 днів у спробі запобігти використанню її території нелегальними мігрантами для транзиту до Німеччини. Однак діючі до 5 лютого норми вже не будуть продовжуватися, повідомляє SchengenVisaInfo.

Тоді Міністерство внутрішніх справ Чехії стверджувало, що кількість нелегальних мігрантів збільшилася на 1200 відсотків з початку січня 2022 року по вересень і досягла понад 11 тисяч, виявлених поліцією, більшість з яких сирійці.

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Однак тепер міністерство стверджує, що їхня кількість значно скоротилася, що дозволило владі скасувати прикордонний контроль і повернутися до нормального життя.

При цьому видання нагадує, що наразі в Австрії також діє прикордонний контроль зі Словаччиною, введений у вересні 2022 року з тієї ж причини.

"Розширення прикордонного контролю на Словаччину на даний момент необхідно для того, щоб активно обмежувати масштаби дій контрабандної мафії і не допускати зміщення маршрутів контрабандистів", – заявив 26 січня 2023 року міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер, оголошуючи про продовження прикордонного контролю зі Словаччиною ще на десять днів.

Він також повідомив, що з кінця вересня 2022 року на кордоні Австрії та Словаччини було заарештовано 23 контрабандисти, які діяли між двома країнами.

Нелегальні мігранти в ЄС

Одним з наслідків російської агресії по відношенню до різних країн світу стало збільшення потоків нелегальних мігрантів, в першу чергу зі східних країн, в країни Європейського Союзу. Після початку війни в Україні Росія суттєво активізувала зусилля з розширення міграційної кризи в ЄС.

Наприкінці січня 2023 року Єврокомісія представила нову стратегію, спрямовану на збільшення кількості випадків повернення нелегальних мігрантів до країн проживання.

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