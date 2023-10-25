Список країн, які варто відвідати в 2024 році, очолила Монголія.

Популярний міжнародний туристичний портал Lonely Planet представив щорічний список локацій по всьому світу, які варто відвідати в 2024 році.

Як відзначають укладачі рейтингу, цього разу рекомендовані до відвідування туристичні напрямки у світі визначалися у п'яти категоріях: країни, регіони, міста, сталий розвиток та культурна цінність.

Найкращі країни світу для відвідування у 2024 році

1. Монголія, Азія.

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2. Індія, Азія.

3. Сент-Люсія, Кариби.

4. Мексика, Північна Америка.

5. Морокко, Африка.

6. Чилі, Південна Америка.

7. Бенін, Африка.

8. Узбекистан, Азія.

9. Пакистан, Азія.

10. Хорватія, Європа.

Найкращі регіони світу для відвідування в 2024 році

1. Штат Монтана, США.

2. Графство Донегал, Ірландія.

3. Велосипедний маршрут Транс-Дінаріца, Західні Балкани.

4. Острів Кенгуру, Південна Австралія.

5. Тоскана, Італія.

6. Країна Басків, Іспанія.

7. Південний Таїланд.

8. Узбережжя Суахілі, Танзанія.

9. Гірськолижний регіон Заальфельден-Леоганг, Австрія.

10. Крайня Північ Шотландії.

Найкращі міста світу для відвідування у 2024 році

1. Найробі, Кенія.

2. Париж, Франція.

3. Монреаль, Канада.

4. Мостар, Боснія і Герцеговина.

5. Філадельфія, США.

6. Манаус, Бразилія.

7. Джакарта, Індонезія.

8. Прага, Чехія.

9. Ізмір, Туреччина.

10. Канзас-Сіті, Міссурі, США.

Найкращі місця у світі за сталим розвитком для відвідування у 2024 році

Концепція сталого розвитку передбачає впровадження комплексу заходів, націлених на задоволення поточних потреб людини при збереженні навколишнього середовища і ресурсів, тобто без шкоди для можливості майбутніх поколінь задовольняти свої власні потреби.

1. Еквадор, Південна Америка.

2. Іспанія, Європа.

3. Патагонія, Аргентина та Чилі.

4. Гренландія, Європа.

5. Стежки Уельсу, Європа.

6. Шлях Каміно де Сантьяго, Португалія.

7. Палау, Австралія та Тихоокеанський регіон.

8. Хоккайдо, Японія.

9. Балтійські стежки.

10. Південна Африка.

Найкращі місця у світі за культурною цінністю для відвідування у 2024 році

1. Польща, Європа.

2. Середній Захід, США.

3. Нікарагуа, Центральна Америка.

4. Дунайські лайми, Болгарія.

5. Нормандія, Франція.

6. Єгипет, Африка.

7. Ікарія, Греція.

8. Алжир, Африка.

9. Південні озера та Центральний Отаго, Нова Зеландія.

10. Нічні поїзди, Європа.

Як повідомляв УНІАН, раніше команда туристичної компанії Holidu назвала найбільш "смертоносні" природні локації в світі, де щороку гинуть сотні туристів.

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