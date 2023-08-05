Греція планує встановити погодинні ліміти відвідувачів афінського Акрополя.

Уряд Греції ввів обмеження на кількість відвідувачів однієї з найвідоміших пам'яток - афінського Акрополя, яке вступить в силу з вересня.

Як повідомляє CNN, за словами міністра культури країни Ліни Мендоні, з вересня Акрополь, який є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, прийматиме не більше 20 тисяч відвідувачів на день.

При цьому, за словами Мендоні, зараз Акрополь відвідують до 23 тисяч осіб щодня, причому половина відвідувачів приходять вранці, з 8:00 до полудня, хоча відвідування відкрито з 8:00 до 20:00.

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"Це створює неприємні умови для місця, відвідувачів і співробітників, які намагаються вмістити таку велику кількість людей", — додала вона.

Мендоні сказала, що для вирішення проблеми уряд планує встановити погодинні ліміти відвідувачів.

"Наприклад, 3000 людей отримають доступ з 8 до 9 ранку за місцевим часом, 2000 протягом наступної години з 9 до 10 ранку", — сказала вона.

Вона повідомила, що нова система буде випробувана на початку вересня. Потім обмеження будуть введені в дію з 1 квітня, напередодні літнього сезону 2024 року. Також з 1 квітня нова система буде поширюватися і на інші археологічні пам'ятки, що працюють за електронними квитками, на які припадає 90-95% всього турпотоку.

Обмеження доступу для туристів до популярних пам'яток

Раньше Амстердам заборонив круїзним лайнерам заходити в центр міста, щоб обмежити кількість відвідувачів і зменшити рівень забруднення навколишнього середовища.

А ось за відвідування такого популярного серед туристів міста, як Венеція, туристам доведеться заплатити гроші.

Якщо ви не любитель штовхатися серед людей, то вам буде корисно дізнатися, у яких містах Європи найбільші натовпи, а також які пляжі Європи цього літа найбільш переповнені.

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