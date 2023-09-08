Влада Венеції остаточно узгодила деталі, що дають "зелене світло" введенню плати для туристів за в'їзд в місто.
Як повідомляється на офіційному муніципальному сайті, тепер це рішення 12 вересня 2023 року формально має затвердити міська рада.
Відзначається, що плата вводиться в рамках впровадження нової системи управління туристичними потоками, що прямують в історичну частину і на дрібні острови Венеціанської лагуни. Її мета – в певні періоди року обмежувати щоденну кількість туристів, враховуючи делікатність і унікальність міста.
Тестовий режим оплати почне діяти вже навесні 2024 року і триватиме приблизно 30 днів, точні дати будуть визначені міською радою в найближчі тижні. Швидше за все, мова піде про святкові та відпускні періоди у весняні та літні місяці.
На початковому етапі плата за в'їзд до Венеції буде встановлена на рівні 5 євро.
Хто повинен буде платити за доступ?
Плату стягуватимуть з усіх фізичних осіб старше 14 років, які відвідують Стародавнє місто муніципалітету Венеція з одноденним візитом (крім визначених міською владою пільгових категорій).
Кого звільнять від оплати?
Плата не буде стягуватися з жителів муніципалітету Венеція, працевлаштованих в місті громадян (в тому числі тихз, що приїжджають на роботу з передмість) і студентів усіх форм навчання.
Також платити за в'їзд до Венеції не будуть:
- туристи, які зупиняються у Венеції з ночівлею (вони вже платять окремий міський податок)
- жителі регіону Венето
- діти до 14 років
- особи, які потребують особливого догляду
- особи, які беруть участь у спортивних змаганнях
- найближчі родичі місцевих жителів
- низка інших категорій
При цьому, найближчим часом влада Венеції обіцяє представити портал, через який як жителі міста, так і туристи повинні будуть реєструватися перед відвідуванням Венеції.
Як повідомляв УНІАН, влада Венеції вперше заявила про плани ввести плату за в'їзд для туристів кілька років тому. Спочатку система мала запрацювати з 2023 року, однак оскільки до того моменту не вдалося узгодити, як саме це працюватиме, її впровадження вирішили перенести.
Крім того, з серпня 2021 року влада Італії заборонила круїзним лайнерам заходити в центр Венеції. Це не тільки скоротило число туристів одного дня в місті, а й суттєво покращило екологічну ситуацію.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Туристам нагадали про суворе правило в Італії: можуть не пустити в басейн
- Навіть місцеві розлючені: деякі пляжі в Італії вводять нові суворі правила відвідування
- Туристка попередила про маловідоме правило в Італії: можна отримати штраф
Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.