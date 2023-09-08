Тестовий режим оплати почне діяти вже навесні 2024 року.

Влада Венеції остаточно узгодила деталі, що дають "зелене світло" введенню плати для туристів за в'їзд в місто.

Як повідомляється на офіційному муніципальному сайті, тепер це рішення 12 вересня 2023 року формально має затвердити міська рада.

Відзначається, що плата вводиться в рамках впровадження нової системи управління туристичними потоками, що прямують в історичну частину і на дрібні острови Венеціанської лагуни. Її мета – в певні періоди року обмежувати щоденну кількість туристів, враховуючи делікатність і унікальність міста.

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Тестовий режим оплати почне діяти вже навесні 2024 року і триватиме приблизно 30 днів, точні дати будуть визначені міською радою в найближчі тижні. Швидше за все, мова піде про святкові та відпускні періоди у весняні та літні місяці.

На початковому етапі плата за в'їзд до Венеції буде встановлена на рівні 5 євро.

Хто повинен буде платити за доступ?

Плату стягуватимуть з усіх фізичних осіб старше 14 років, які відвідують Стародавнє місто муніципалітету Венеція з одноденним візитом (крім визначених міською владою пільгових категорій).

Кого звільнять від оплати?

Плата не буде стягуватися з жителів муніципалітету Венеція, працевлаштованих в місті громадян (в тому числі тихз, що приїжджають на роботу з передмість) і студентів усіх форм навчання.

Також платити за в'їзд до Венеції не будуть:

туристи, які зупиняються у Венеції з ночівлею (вони вже платять окремий міський податок)

жителі регіону Венето

діти до 14 років

особи, які потребують особливого догляду

особи, які беруть участь у спортивних змаганнях

найближчі родичі місцевих жителів

низка інших категорій

При цьому, найближчим часом влада Венеції обіцяє представити портал, через який як жителі міста, так і туристи повинні будуть реєструватися перед відвідуванням Венеції.

Як повідомляв УНІАН, влада Венеції вперше заявила про плани ввести плату за в'їзд для туристів кілька років тому. Спочатку система мала запрацювати з 2023 року, однак оскільки до того моменту не вдалося узгодити, як саме це працюватиме, її впровадження вирішили перенести.

Крім того, з серпня 2021 року влада Італії заборонила круїзним лайнерам заходити в центр Венеції. Це не тільки скоротило число туристів одного дня в місті, а й суттєво покращило екологічну ситуацію.

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