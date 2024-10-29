Лілль – столиця О-де-Франс, найпівнічнішого регіону Франції, що межує з Бельгією.

Париж відомий своєю блискучою золотою Ейфелевою вежею, романтичним районом Монмартр і прекрасною архітектурою, але для багатьої туристів він надто дорогий. Тож познайомитися з французькою культурою можна у чарівному місті Лілль, пише Travel Off Path.

Лілль – столиця О-де-Франс, найпівнічнішого регіону Франції, що межує з Бельгією. Це місто – один з найвідоміших культурних центрів країни, хоча часто воно опиняється поза увагою туристів.

Історія Лілля налічує щонайменше 1 384 роки. Це місто пережило багато воєн, розквіт і занепад кількох імперій поспіль. Від Бургундської держави до Священної Римської імперії (Німеччини) і Нідерландів, контрольованих Іспанією – всі хотіли встановити тут свій флагшток.

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Франція, звичайно, взяла гору, але достатньо прогулятися чарівним історичним центром, відомим як Старий Лілль, щоб помітити, що фламандські впливи дуже сильно переважають.

У середньовіччі Лілль був багатим фламандським купецьким центром, і там ви знайдете багатовікові цегляні будинки, пишні ботанічні сади та бруковані провулки, які ведуть до мальовничих площ – особливо до площі Генерала де Голля, головного місця зустрічі людей у місті.

Що подивитися і чим зайнятися в Ліллі

На відміну від інших французьких міст, Лілль зазнав значних руйнувань під час Другої світової війни і не має старого, багато прикрашеного католицького храму, який можна було б назвати своїм. Лілль задовольняється неоготичним собором, але в ньому знаходиться так звана Королева Цитаделі.

Спроектована військовим інженером 17-го століття Вобаном, Лілльська цитадель є визначною пам'яткою завдяки своїм розмірам та стану збереження, і коштує всього 11 євро, або 12,19 доларів, тому її обов'язково варто відвідати любителям культури, які, можливо, були розчаровані відсутністю міських укріплень у Парижі.

Серед інших визначних будівель – Лілльська синагога, одна з останніх вцілілих в історичній Фландрії після Другої світової війни, що характеризується романсько-візантійським стилем відродження, і бароковий Палац витончених мистецтв, один з найкращих і найбільших художніх музеїв у Франції.

Що поїсти в Ліллі

Жоден візит до Лілля не обходиться без екскурсії по різноманітній ресторанній сцені міста, яка включає франко-фламандську кухню, а також середземноморську, близькосхідну, індійську, китайську та будь-яку іншу етнічну кухню, яка може стати вашою улюбленою.

Для незабутньої вечері, до того ж у французькому стилі, обов'язково завітайте до ресторану Le Rococo. Його позачасовий декор – це щось з області мрій, а з фуа-гра, стейком і крем-брюле ви точно не помилитеся.

Щодо італійської кухні, видання наполегливо рекомендує відвідати La Bellezza. Цей заклад має чудовий інтер'єр, численні пам'ятні речі та вінтажні предмети. Меню там змінюється щомісяця, але будь-яка тамтешня буррата буде чудовим вибором.

Також автори радять завітати до Villa De Tsing Tao. Це азійсько-французький фьюжн, якого ви не знали, що потребуєте. До того ж, із щедрими порціями і великим вибором французького вина.

Лілль проти Парижа: порівняння цін

Лілль має культуру, захоплюючу історію, архітектурне багатство та смачну їжу. На додачу до цього, його відвідування значно дешевше, ніж поїздка до Парижа!

За даними сайту Budget Your Trip, туристам слід планувати витрачати в середньому $286 на день на відвідування Міста Вогнів, включаючи проживання, харчування та транспорт. Париж величезний, а визначні пам'ятки розкидані на великій території, тому ви можете витратити 48 доларів лише на безлімітний проїзд у метро.

З іншого боку, Лілль не такий популярний серед туристів, тому місцеві ресторани та заклади розміщення не вибивають з них все до останнього євроцента. Багато визначних пам'яток зосереджені в одному або двох районах, до яких можна дійти пішки.

Для порівняння, очікувані загальні витрати під час подорожі до Лілля на день становлять 160 доларів США, що на 78,7% дешевше, ніж у Парижі, при цьому середня ціна харчування становить прийнятні 16,20 доларів США, а проживання в готелях середнього класу – 121 долар США.

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