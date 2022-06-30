Узбережжя Чорного моря залишається лінією оборони.

В Одесі та Одеській області через війну пляжі в курортний сезон 2022 року відкривати не будуть.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявила речник Головного управління ДСНС в Одеській області Марина Мартиненко.

Вона зазначила, що останнім часом у відомство надходить багато звернень громадян у зв'язку з недавньою заявою мерії Одеси про намір створити безпечні пляжні ділянки для відпочиваючих.

"Жоден пляж на території Одеської області не відкриється. Наразі узбережжя – це лінія оборони, а не зона відпочинку", – підкреслила Мартиненко.

Вона зазначила, що пляжі регіону небезпечні, зокрема, тим, що до берега періодично прибиває хвилями ворожі міни. За її словами, в цьому сезоні єдине можливе місце для відпочинку – санаторії, бази відпочинку і т.д., які мають у своєму розпорядженні басейни.

"Перебування на узбережжі та купання в Чорному морі залишаються під забороною", – підкреслила спікер і додала, що бажаючим приїхати в Одеський регіон для купання в Чорному морі робити цього не варто.

Крім того, зазначила вона, в цьому сезоні заборонено купатися і в інших (внутрішніх) водоймах регіону (річках, озерах), в тому числі тому, що перед початком сезону вони не проходили відповідну щорічну перевірку.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі та Одеській області через військову агресію РФ заборонено купатися в Чорному морі та перебувати біля води. Після шторму до узбережжя неодноразово прибивало протикорабельні якірні міни, частина яких детонувала. Зокрема, на початку червня на Одещині під час відпочинку на пляжі на міні підірвалася людина.

Однак минулого тижня мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що у зв'язку з прибуттям в місто відпочиваючих влада почала розробляти проект створення безпечних ділянок на пляжах, де будуть встановлені спеціальні захисні сітки.