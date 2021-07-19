Для в'їзду у Латвію необхідно мати COVID-сертифікати про щеплення або про те, що особа перехворіла COVID-19, або негативний результат тестування на COVID-19.

Латвія відкрила кордони для в'їзду українських громадян.

Відповідна інформація розміщена на сайті "Поради подорожуючим від консульської служби" (https://tripadvisor.mfa.gov.ua/).

"За інформацією державної прикордонної служби Латвії, а також відповідно до списку Центру контролю та профілактики захворювань (ЦКПЗ) Латвії, Україну внесено до списку країн, яким скасовано тимчасові обмеження на необов’язкові поїздки до Латвійської Республіки, в тому числі з туристичною метою", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, по прибуттю до Латвії, у разі, якщо громадяни України мають COVID-сертифікати країн-членів ЄС/ЄЕП, Швейцарії та Великої Британії (про повний курс вакцинації (Vaxzevria/AstraZeneca, Comirnaty /Pfizer, Spikevax/Moderna, Janssen) або про те, що особа перехворіла СOVID-19) – такі особи не підлягають 10-денній самоізоляції та звільнені від вимоги тестування на COVID-19 перед прибуттям до Латвії та після прибуття до Латвії.

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Також перевірка дійсності цифрових COVID-сертифікатів здійснюється за допомогою QR-коду: https://covid19sertifikats.lv/verify.

Офіційні роз’яснення докладно латинською, англійською та російською мовами: https://covid19sertifikats.lv/Home/Answers.

"В разі відсутності під час в’їзду до Латвії зазначених вище COVID-сертифікатів у громадян України, залишається обов’язковою наявність негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЦР, який проведено не більш як за 72 години до перетину кордону, або тест на антигени, проведений не раніш, ніж за 24 години до перетину кордону. Такі особи не підлягають 10-денній самоізоляції", - йдеться у повідомленні.

При цьому, в разі відсутності під час в’їзду до Латвії негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЦР, який проведено не більш як за 72 години до перетину кордону, або тесту на антигени, проведеного не раніш, ніж за 24 години до перетину кордону – одразу після прибуття до Латвії необхідно зробити тест. Самоізоляція не потрібна.

Перед прибуттям до Латвії необхідною вимогою є заповнення анкети на сайті covidpass.lv (не раніше, ніж за два дні до приїзду). Громадянам України слід мати при собі: чинний біометричний паспорт громадянина України для виїзду за кордон, документальне підтвердження мети вашої поїздки, підтвердження вашої фінансової спроможності, поліс медичного страхування який визнається на території країн ЄС.

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Автор: Віталій Саєнко