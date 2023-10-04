Підвищення температури змінить як літній, так і зимовий відпочинок, а деякі напрямки взагалі зникнуть.

Подорожі в тому форматі, в якому ми їх знаємо, можуть опинитися на межі зникнення до 2040 року через глобальне потепління.

Як пише Daily Mail з посиланням на спільне дослідження туристичної компанії Intrepid Travel і агентства з прогнозування The Future Laboratory, наприклад, такі популярні напрямки, як Майорка і Греція, можуть стати занадто спекотними, тому мандрівники будуть "гнатися за тінню" і вибирати відпочинок в більш прохолодних місцях.

Підвищення температури також змінить зимовий відпочинок: в Лапландії буде все складніше застати сніг, щоб помилуватися неймовірними пейзажами, також скоротяться лижні сезони на популярних гірськолижних курортах, зазначають аналітики.

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Крім того, автори дослідження прогнозують, що "низькорозташовані" напрямки, такі як Мальдіви та Джакарта, будуть майже повністю затоплені до 2050 року через підвищення рівня моря, що також загрожує таким напрямкам, як Венеція та Амстердам.

При цьому автори доповіді під назвою "Стійке майбутнє подорожей" запропонували світу сім тенденцій, які могли б допомогти мінімізувати ймовірність описаних вище сценаріїв.

1. Збереження доходів від туризму в місцевих економіках. На думку авторів доповіді, до 2040 року уряди будуть зобов'язані ввести правила для туристичного бізнесу, що гарантують, що більша частина грошей, витрачених туристами в пункті призначення, залишиться в місцевій економіці та витрачатиметься на розвиток та захист громад.

2. Відстеження викидів вуглекислого газу в режимі реального часу. Це стане можливим завдяки штучному інтелекту, прогнозує Intrepid. Передбачається, що мандрівники за допомогою спеціальних гаджетів будуть реєструвати щоденні викиди в режимі реального часу, щоб зменшити свій вуглецевий слід.

3. Особистий ліміт викидів вуглекислого газу стане новою нормою. "Вуглецеві паспорти" повинні допомогти обмежити викиди вуглекислого газу та зменшити загальну шкоду від подорожей.

4. Екологічне розміщення. Intrepid очікує, що по всьому світу з'явиться нове покоління тимчасових готелів, що поєднують в собі екологічність і місцеве ремесло. "2040 рік відкриє нові концепції кочівницької гостинності та гнучкі умови проживання, які не залишать слідів на природному ландшафті", – зазначають автори дослідження.

5. Наземний транспорт буде в пріоритеті. Пересування на поїзді стане невід'ємною частиною регенеративного підходу до подорожей. Прогнозується, що до 2040 року мандрівники матимуть можливість вибирати між високошвидкісними інноваціями та повільнішими видами поїздок на поїзді, залежно від їхніх уподобань, відстані та часових обмежень. "Розкішні спальні відсіки в стилі космічного корабля, що забезпечують комфорт в поїздках на надшвидких поїздах, допоможуть знизити нашу залежність від авіаперельотів", – впевнені автори доповіді.

6. Віртуальні відпустки. Якщо не буде вжито заходів для боротьби з кліматичною кризою, до 2040 року багато улюблених напрямків у світі будуть змушені стати віртуальними.

7. Туристи будуть орієнтуватися на людей, а не турпродукт. У найближчі роки люди бронюватимуть відпочинок та подорожі на основі соціального досвіду, а не готелю чи місця призначення, йдеться у звіті. "Раніше подорож зводилася до функцій, таких як розкішний готель чи екзотичний напрямок, але все частіше мова йде про людей. Це може бути сім'я, компанія незнайомців, хороші знайомі або люди в самому пункті призначення. Майбутнє подорожей має обертатися навколо соціальних зв'язків", – пояснює глава Intrepid Travel Даррелл Вейд.

Як глобальне потепління впливає на туризм

Вже в літній туристичний сезон 2023 року, затьмарений надмірно високими температурами на популярних напрямках, відпочиваючі почали змінювати свої туристичні звички, обираючи більш прохолодні країни і відмовляючись від відпочинку влітку.

Водночас, через занадто теплі зими в Європі вже почали закриватися популярні гірськолижні курорти. Наприклад, нещодавно стало відомо про закриття назавжди гірськолижного курорту La Sambuy у Французьких Альпах, де через відсутність снігу лижний сезон останнім часом тривав всього по кілька тижнів на рік.

Разом з тим, спроби пересадити мандрівників з літаків на потяги поки не особливо увінчалися успіхом. Як показало нещодавнє дослідження Greenpeace, літати на літаках як і раніше в рази дешевше, ніж їздити на поїздах, а тому туристи продовжують вибирати перше заради економії.

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