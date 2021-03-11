В "Укрзалізниці" підкреслили, що поїзди будуть завантажені лише на 50%.

"Укрзалізниця" готова збільшити кількість спецрейсів з "червоних" зон для тих, хто застряг там після посилення карантину.

Читайте такожУ НАН попереджають, що весняна хвиля коронавірусу в Україні може стати національною катастрофоюПро це повідомляє ТСН.uа.

Зазначається, що 6 спецрейсів вже здійснили 8 і 9 березня. Додому приїхали майже півтисячі пасажирів. Ще кілька рейсів із Західної України планують на 13 і 14 березня. У керівництві "Укрзалізниці" кажуть, що разом з МОЗ вони ще визначатимуть нові дати спецрейсів з "червоних" регіонів.

Також додали, що для безпечного перевезення пасажирів, спецрейси будуть завантажені лише на 50%. Саме тому, щоб транспортувати однакову кількість пасажирів, рейсів в "червоні" зони має бути вдвічі більше.

Що цьому передувало

Раніше "Укрзалізниця" припинила продаж квитків і пасажирське сполучення з регіонами, які опинилися в "червоній" зоні карантину.

Станом на 11 березня "червоними" в Україні поки ще залишаються чотири області - Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська та Житомирська.

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Автор: УНІАН