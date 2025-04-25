Львів традиційно є одним з найпопулярніших туристичних напрямків України, і вже зовсім скоро гості міста знову зможуть щоденно підніматися на вежу міської ратуші.
Як повідомив керуючий справами виконкому Львівської міськради Євген Бойко на своїй сторінці у Facebook, це станеться вже з 1 травня 2025 року.
"З 1 травня оглядовий майданчик Ратуші працюватиме щодня. Після довгої перерви через війну ми поступово повертаємо цю улюблену традицію для львів'ян і гостей міста", – оголосив чиновник.
Графік роботи оглядового майданчика Львівської ратуші з 1 травня:
- Пн-Пт: з 17:15 до 21:00
- Сб-Нд: з 10:00 до 21:00
При цьому він наголосив, що підйом на вежу можливий лише за попередньою реєстрацією. Зробити це можна у міському Туристично-інформаційному центрі на першому поверсі ратуші (пл. Ринок, 1).
Вартість квитків становить 100 гривень для дорослих та 50 гривень для дітей 7-13 років, а також студентів денної форми навчання. Для низки категорій, включаючи військових і дітей, підйом є безкоштовним.
Львівська ратуша – що відомо
Будівля міської ратішу Львова була побудована у 1827-1835 роках у стилі класицизм. Наразі вона має статус пам'ятки архітектури національного значення та належить до Світової спадщини ЮНЕСКО.
Вежа львівської ратуші має висоту 65 метрів, що робить її найвищою в Україні. З неї відкривається панорамний краєвид на 360 градусів на усе місто та його околиці.
Що ще подивитися у Львові, читайте в нашому окремому матеріалі.
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