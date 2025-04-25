Підйом на вежу наразі можливий лише за попередньою реєстрацією.

Львів традиційно є одним з найпопулярніших туристичних напрямків України, і вже зовсім скоро гості міста знову зможуть щоденно підніматися на вежу міської ратуші.

Як повідомив керуючий справами виконкому Львівської міськради Євген Бойко на своїй сторінці у Facebook, це станеться вже з 1 травня 2025 року.

"З 1 травня оглядовий майданчик Ратуші працюватиме щодня. Після довгої перерви через війну ми поступово повертаємо цю улюблену традицію для львів'ян і гостей міста", – оголосив чиновник.

Відео дня

Графік роботи оглядового майданчика Львівської ратуші з 1 травня:

Пн-Пт: з 17:15 до 21:00

Сб-Нд: з 10:00 до 21:00

При цьому він наголосив, що підйом на вежу можливий лише за попередньою реєстрацією. Зробити це можна у міському Туристично-інформаційному центрі на першому поверсі ратуші (пл. Ринок, 1).

Вартість квитків становить 100 гривень для дорослих та 50 гривень для дітей 7-13 років, а також студентів денної форми навчання. Для низки категорій, включаючи військових і дітей, підйом є безкоштовним.

Львівська ратуша – що відомо

Будівля міської ратішу Львова була побудована у 1827-1835 роках у стилі класицизм. Наразі вона має статус пам'ятки архітектури національного значення та належить до Світової спадщини ЮНЕСКО.

Вежа львівської ратуші має висоту 65 метрів, що робить її найвищою в Україні. З неї відкривається панорамний краєвид на 360 градусів на усе місто та його околиці.

Що ще подивитися у Львові, читайте в нашому окремому матеріалі.

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