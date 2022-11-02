Нині до Львову починають повертатися туристи, причому не тільки українські, але й іноземні.

З початком повномасштабного військового вторгнення Росії до України, Львов став тимчасовим або постійним домом для величезної кількості вимушених переселенців з усієї країни. Тепер чимало українців згадали і про туристичний бік Львова.

УНІАН.Туризм ділиться свіжим фоторепортажем з осіннього Львова та розповідає, чим зараз туристам можна зайнятися у цьому місті.

Наразі Львів є чудовим варіантом для туру вихідного дня, щоб трохи переключитися та отримати нові враження. Поки що погода дозволяє прогулюватися парками, милуючись осінніми фарбами, або ж досліджувати львівські вулички, періодично забігаючи у численні затишні кафешки.

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З одного боку, порівняно з тим же Києвом, у центрі Львова більш жваве життя: тут і набагато більше людей, і компанії якось активніше збираються, і комендантська година коротша, і алкоголь довше продають, і громадський транспорт довше ходить, і заклади довше працюють.

При чому, що кидається в очі, нині до Львову починають повертатися туристи, причому не тільки українські, але й іноземні. Приміром, якщо в тому ж Києві більшість іноземців, яких ви бачите на вулицях – це ті, хто живе тут постійно, або хто приїхав по роботі, то у Львові ви можете побачите людей з інших країн, які точно приїхали сюди з туристичною метою.

Загалом, у Львові останнім часом додалось більше кафе та ресторанів, в тому числі за рахунок бізнесів переселенців. В якійсь мірі вони додали трохи нових фарб у гастрономічну культуру міста.

При цьому, здється, у Львові нарешті зрозуміли, що працювати треба починати раніше – тож тепер у місті вже можна знайти кафе, які працюють з 8 ранку.

Тим не менш, не можна сказати, що у Львові менше згадують про війну. Тут усюди є українська символіка і тематичні товари, можна побачити укріплення і загалом усі атрибути воєнного часу, а в храмах шанують пам'ять загиблих воїнів.

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