Перед цим протестувальники пошкодили залізничне полотно, що веде до знаменитої туристичної пам'ятки Мачу-Пікчу.

Всесвітньо відома туристична пам'ятка – стародавнє місто інків Мачу-Пікчу – була закрита для відвідування на невизначений термін через безперервні протести в Перу.

Як пише Travel Off Path, після того як влада Перу заборонила в'їзд на територію Мачу-Пікчу і призупинила залізничне сполучення в цьому районі, 418 туристів, у тому числі 148 іноземців, застрягли на локації на кілька годин, поки їх не евакуювали в суботу 21 січня.

До таких заходів довелося вдатися після того, як протестувальники пошкодили частину залізничного полотна, що веде до пам'ятки.

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Туристам, у яких вже є квиток на відвідування Мачу-Пікчу, пообіцяли повне повернення коштів.

Це вже не перша евакуація туристів з території пам'ятки цього року через протести – на початку січня звідси було евакуйовано понад 2000 мандрівників.

Зазначимо, легендарне місто інків Мачу-Пікчу, що є важливим джерелом доходів для Перу, закривали для туристів на початку пандемії коронавірусу майже до кінця 2020 року. За цей час виняток зробили тільки для одного туриста – чоловіка з Японії, який прилетів в країну заради пам'ятки і застряг там на каратині на 7 місяців.

У листопаді 2020 року Мачу-Пікчу відкрили для туристів, проте незабаром знову тимчасово закривали через протести місцевих жителів, які стверджували, що через нашестя туристів вони не можуть купити дешеві квитки на потяги по регіону. З часом питання врегулювали.

Протести в Перу

На початку грудня 2022 року президент Перу Педро Кастільо вирішив розпустити Конгрес країни, який перед цим вирішив оголосити імпічмент главі держави у зв'язку зі звинуваченнями в корупції на його адресу. Кастільо навіть встиг ввести комендантську годину і сформувати надзвичайний уряд, проте його все одно змістили, а влада перейшла до віце-президента Діни Болуарте.

Після цього в країні почалися масові протести – демонстранти вимагали негайного проведення загальних виборів, розпуску Конгресу, відставки Болуарте і звільнення Кастільо.

Всього на даний момент загинуло близько 60 протестувальників і один співробітник правоохоронних органів, більше 600 осіб поранені, близько 380 заарештовані. Протести супроводжуються масовими підпалами та пошкодженням майна.

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