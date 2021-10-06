Адміністрація столичного аеропорту "Бориспіль" попередила, що 6 жовтня 2021 року буде частково обмежено рух транспорту за маршрутом до головного летовища країни.
Обмеження триватимуть з 08:00 до 23:00 та пов'язані з прибуттям до Києва офіційних іноземних делегацій з нагоди 80-х роковин трагедії Бабиного Яру, повідомляється на сторінці аеропорту в Facebook.
Зокрема, на шляху до "Борисполя" будуть діяти такі обмеження:
- Бориспільське шосе (від міжнародного аеропорту "Бориспіль" до Харківської площі)
- проспект Миколи Бажана (від Харківської площі до мосту Південного)
Адміністрація аеропорту рекомендує мандрівникам завчасно планувати свій маршрут та закладати більше часу на дорогу.
Читайте такожЯк дістатися до аеропортів Києва: поради мандрівникамЗауважимо, також до аеропорту "Бориспіль" можна дістатися електричкою Kyiv Boryspil Express. З розкладом руху ви можете ознайомитися за посиланням.
Як раніше повідомляв УНІАН, 6 жовтня 2021 року у Києві заплановано масштабне обмеження руху транспорту низкою вулиць, в тому числі критично важливими для мешканців міста. Це пов'язано з прибуттям до столиці офіційних іноземних делегацій з нагоди 80-х роковин трагедії Бабиного Яру. З повним переліком вулиць з обмеженим рухом транспорту ви можете ознайомитися за посиланням.