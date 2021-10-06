У столиці сьогодні з 08:00 до 23:00 передбачені тимчасові обмеження руху у зв'язку з прибуттям до столиці України офіційних іноземних делегацій з нагоди 80-х роковин трагедії Бабиного Яру.

Адміністрація столичного аеропорту "Бориспіль" попередила, що 6 жовтня 2021 року буде частково обмежено рух транспорту за маршрутом до головного летовища країни.

Обмеження триватимуть з 08:00 до 23:00 та пов'язані з прибуттям до Києва офіційних іноземних делегацій з нагоди 80-х роковин трагедії Бабиного Яру, повідомляється на сторінці аеропорту в Facebook.

Зокрема, на шляху до "Борисполя" будуть діяти такі обмеження:

Бориспільське шосе (від міжнародного аеропорту "Бориспіль" до Харківської площі)

проспект Миколи Бажана (від Харківської площі до мосту Південного)

Адміністрація аеропорту рекомендує мандрівникам завчасно планувати свій маршрут та закладати більше часу на дорогу.

Читайте такожЯк дістатися до аеропортів Києва: поради мандрівникамЗауважимо, також до аеропорту "Бориспіль" можна дістатися електричкою Kyiv Boryspil Express. З розкладом руху ви можете ознайомитися за посиланням.

Як раніше повідомляв УНІАН, 6 жовтня 2021 року у Києві заплановано масштабне обмеження руху транспорту низкою вулиць, в тому числі критично важливими для мешканців міста. Це пов'язано з прибуттям до столиці офіційних іноземних делегацій з нагоди 80-х роковин трагедії Бабиного Яру. З повним переліком вулиць з обмеженим рухом транспорту ви можете ознайомитися за посиланням.

Автор: Марина Григоренко