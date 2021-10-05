У Києві в середу, 6 жовтня, заплановано обмеження руху низкою вулиць. Це пов'язано з прибуттям до столиці офіційних іноземних делегацій з нагоди 80-х роковин трагедії Бабиного Яру.
Про це повідомляє у Facebook Патрульна поліція України. Там уточнили, що обмеження можливі з 8:00 до 23:00 за наступними маршрутами:
- Бориспільське шосе (від міжнародного аеропорту "Бориспіль" до Харківської площі);
- проспект Миколи Бажана (від Харківської площі до мосту Південного);
- поворот з мосту Південного на Наддніпрянське шосе;
- Наддніпрянське шосе - Дніпровський узвіз - алея Героїв Крут;
- вулиця Івана Мазепи - вулиця Михайла Грушевського - Європейська площа;
- вулиця Хрещатик - вулиця Богдана Хмельницького;
- бульвар Тараса Шевченка - площа Перемоги - проспект Перемоги (від площі Перемоги до станції метро Шулявська);
- вулиця Олександра Довженка - вулиця Олени Теліги - вулиця Дорогожицька (від вулиці Олени Теліги до вулиці Сім’ї Хохлових);
- вулиця Сім’ї Хохлових (від вулиці Дорогожицької до вулиці Юрія Іллєнка);
- вулиця Юрія Іллєнка (від вулиці Сім’ї Хохлових до вулиці Олени Теліги);
- проспект Степана Бандери (від вулиці Олени Теліги до мосту Північного);
- вулиця Набережно-Рибальська - Гаванський міст - вулиця Набережно-Хрещатицька (від Гаванського мосту до Поштової площі);
- вулиця Боричів Тік;
- Володимирський узвіз;
- вулиця Михайлівська;
- вулиця Велика Житомирська (від Михайлівської площі до вулиці Володимирської);
- вулиця Володимирська (від вулиці Великої Житомирської до вулиці Софіївської);
- вулиця Шовковична (від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутська);
- вулиця Інститутська (від вулиці Шовковичної до вулиці Ольгинської);
- міст Метро;
- проспект Броварський (від мосту Метро до повороту в напрямку села Зазим‘я);
Водіїв просять поставитися з розумінням до тимчасових обмежень.
Раніше УНІАН повідомляв, що до Києва для участі в офіційних заходах до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру очікується прибуття президентів Німеччини, Ізраїлю й Албанії. Сьогодні президент Ізраїлю вже прибув до України й зустрівся з Володимиром Зеленським.
Як відомо, під час німецької окупації Києва у 1941-1943 Бабин Яр став місцем масових розстрілів німецькими окупантами мирного населення і радянських військовополонених; євреїв і циган — за етнічною ознакою, а також партійних та радянських активістів, українських повстанців.