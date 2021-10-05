Обмеження руху можливі з ранку до вечора на шляху від аеропорту "Бориспіль" до меморіалу "Бабин Яр".

У Києві в середу, 6 жовтня, заплановано обмеження руху низкою вулиць. Це пов'язано з прибуттям до столиці офіційних іноземних делегацій з нагоди 80-х роковин трагедії Бабиного Яру.

Про це повідомляє у Facebook Патрульна поліція України. Там уточнили, що обмеження можливі з 8:00 до 23:00 за наступними маршрутами:

Бориспільське шосе (від міжнародного аеропорту "Бориспіль" до Харківської площі);

проспект Миколи Бажана (від Харківської площі до мосту Південного);

поворот з мосту Південного на Наддніпрянське шосе;

Наддніпрянське шосе - Дніпровський узвіз - алея Героїв Крут;

вулиця Івана Мазепи - вулиця Михайла Грушевського - Європейська площа;

вулиця Хрещатик - вулиця Богдана Хмельницького;

бульвар Тараса Шевченка - площа Перемоги - проспект Перемоги (від площі Перемоги до станції метро Шулявська);

вулиця Олександра Довженка - вулиця Олени Теліги - вулиця Дорогожицька (від вулиці Олени Теліги до вулиці Сім’ї Хохлових);

вулиця Сім’ї Хохлових (від вулиці Дорогожицької до вулиці Юрія Іллєнка);

вулиця Юрія Іллєнка (від вулиці Сім’ї Хохлових до вулиці Олени Теліги);

проспект Степана Бандери (від вулиці Олени Теліги до мосту Північного);

вулиця Набережно-Рибальська - Гаванський міст - вулиця Набережно-Хрещатицька (від Гаванського мосту до Поштової площі);

вулиця Боричів Тік;

Володимирський узвіз;

вулиця Михайлівська;

вулиця Велика Житомирська (від Михайлівської площі до вулиці Володимирської);

вулиця Володимирська (від вулиці Великої Житомирської до вулиці Софіївської);

вулиця Шовковична (від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутська);

вулиця Інститутська (від вулиці Шовковичної до вулиці Ольгинської);

міст Метро;

проспект Броварський (від мосту Метро до повороту в напрямку села Зазим‘я);

Водіїв просять поставитися з розумінням до тимчасових обмежень.

Раніше УНІАН повідомляв, що до Києва для участі в офіційних заходах до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру очікується прибуття президентів Німеччини, Ізраїлю й Албанії. Сьогодні президент Ізраїлю вже прибув до України й зустрівся з Володимиром Зеленським.

Як відомо, під час німецької окупації Києва у 1941-1943 Бабин Яр став місцем масових розстрілів німецькими окупантами мирного населення і радянських військовополонених; євреїв і циган — за етнічною ознакою, а також партійних та радянських активістів, українських повстанців.

Автор: Юрій Годован