Тепер пасажири з квитками за тарифом Lite при польоті в Нью-Йорк і Торонто зможуть взяти з собою безкоштовно два місця ручної поклажі з вагою до 7 кг і 5 кг відповідно.

Авіакомпанія МАУ виключила перевезення багажу з найдешевшого тарифу Lite на рейсах з Києва в Нью-Йорк і Торонто.

Рейс планується запустити в червні. На цей момент зміну вже внесено до системи бронювання авіаперевізника, повідомляє Avianews.com.

Раніше найдешевші квитки економ-класу МАУ на рейсах в Америку включали ручну поклажу та одне місце багажу 23 кг.

Тепер пасажири з квитками за тарифом Lite при польоті в Нью-Йорк і Торонто зможуть взяти з собою безкоштовно два місця ручної поклажі з вагою до 7 кг і 5 кг відповідно.

Читайте такожМАУ відзвітувала про істотне зростання кількості авіапасажирів у 2021 році

Тариф Lite на далеких рейсах з Києва в Делі як і раніше поки включає одне місце багажу до 23 кг.

МАУ і нові рейси:

На початку лютого 2022 року авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" анонсувала перезавантаження ряду маршрутів і запуск нових напрямків в рамках літнього сезону-2022.

Розширення мережі МАУ, зокрема, передбачає відновлення програми далекомагістральних рейсів в Нью-Йорк і Торонто. Крім того, МАУ першою з українських авіакомпаній почне здійснювати прямі рейси з України до Норвегії.

7 лютого 2021 року МАУ відзвітувала про істотне зростання кількості авіапасажирів у 2021 році.