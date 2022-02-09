Авіакомпанія МАУ виключила перевезення багажу з найдешевшого тарифу Lite на рейсах з Києва в Нью-Йорк і Торонто.
Рейс планується запустити в червні. На цей момент зміну вже внесено до системи бронювання авіаперевізника, повідомляє Avianews.com.
Раніше найдешевші квитки економ-класу МАУ на рейсах в Америку включали ручну поклажу та одне місце багажу 23 кг.
Тепер пасажири з квитками за тарифом Lite при польоті в Нью-Йорк і Торонто зможуть взяти з собою безкоштовно два місця ручної поклажі з вагою до 7 кг і 5 кг відповідно.
Читайте такожМАУ відзвітувала про істотне зростання кількості авіапасажирів у 2021 році
Тариф Lite на далеких рейсах з Києва в Делі як і раніше поки включає одне місце багажу до 23 кг.
МАУ і нові рейси:
На початку лютого 2022 року авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" анонсувала перезавантаження ряду маршрутів і запуск нових напрямків в рамках літнього сезону-2022.
Розширення мережі МАУ, зокрема, передбачає відновлення програми далекомагістральних рейсів в Нью-Йорк і Торонто. Крім того, МАУ першою з українських авіакомпаній почне здійснювати прямі рейси з України до Норвегії.
7 лютого 2021 року МАУ відзвітувала про істотне зростання кількості авіапасажирів у 2021 році.