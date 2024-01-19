Прямий поїзд між Любляною і Міланом курсував з 1857 по 1918 рік – зовсім скоро він повернеться на маршрут.

Італія і Словенія планують відродити історичний маршрут між країнами завдяки новому високошвидкісному поїзду. Відповідна угода була нещодавно підписана між державними операторами Trenitalia і SŽ Passenger Transport.

Як пише CNN, поїзд Frecciarossa ("Червона стріла"), здатний розвивати швидкість до 300 км/год, курсуватиме з італійського Мілана до словенської столиці Любляни за сім годин. Він буде проходити через італійські міста Венеція і Трієст, а також робити зупинки біля деяких відомих природних пам'яток Словенії, в тому числі печер Постойнська Яма і Шкоцьянске-Яме.

Вважається, що це буде перший поїзд з Мілана до Любляни з часів розпаду Австро-Угорської імперії в 1918 році. На даний момент Італія і Словенія з'єднані лише регіональним поїздом "Трієст – Любляна".

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"Трієст і Любляна вперше були з'єднані поїздом у 1857 році, коли обидва міста були частиною імперії Габсбургів. Південна залізнична компанія, що курсувала з Відня до Трієста через Любляну, була одним із флагманів інфраструктури імперії. Трієст був на той час одним з найважливіших портів світу, і його зв'язок з Віднем був дуже важливим для імперії. Після закінчення Першої світової війни Трієст став містом на крайньому північному сході Італії, майже на периферії, і залізничне сполучення на сході з Любляною, Загребом, Белградом або Будапештом часто було відсутнє", – розповів журналіст Джованні Вейл, засновник проекту Extinguished Countries, що публікує путівники по країнах, яких більше не існує.

Хоча представник Trenitalia повідомив CNN, що точної дати запуску маршруту поки немає, Словенська залізниця заявляла в ЗМІ, що вони хочуть почати "якомога швидше", тобто з квітня 2024 року. Очікується, що спочатку буде виконуватися один рейс на день, а з часом кількість поїздів збільшиться до двох.

Крім того, у квітні 2024 року очікується запуск маршруту "Рієка – Трієст" від Хорватських залізниць, який з'єднає Хорватію та Італію.

Також Trenitalia планує розвивати пряме залізничне сполучення Італії зі Швейцарією, Німеччиною та Австрією. Зокрема, компанія вже підписала попередню угоду з Deutsche Bahn про введення Frecciarossa в експлуатацію на маршрутах "Італія – Німеччина" до кінця 2026 року. Першим буде маршрут "Мілан – Мюнхен" з перспективою продовження на інші напрямки в Німеччині.

Як повідомляв УНІАН, раніше видання Travel Off Path назвало сім найбільш очікуваних нових поїздів, які повинні запустити в Європі в 2024 році.

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