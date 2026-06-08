Нова знахідка в Греції спростувала старий міф про Спарту

Археологи докопалися до самої суті Спарти - в усіх сенсах.

Давньогрецька Спарта відома як держава-воїн, що дала сучасній культурі таке поняття як "спартанський дух", тобто рішучість і готовність терпіти незручності заради мети. Тривалий час в історичній науці домінувало переконання, що Спарта була штучно створеною державою, від початку заснованої групою воїнів. Але, як повідомляє Foxnews, наукова робота історика Ганса Бека пропонує переосмислити цей погляд.

Вважається, що Спартанська держава виникла у IX столітті до н. е. і, швидко набравши сили, домінувала на більшій частині півострова Пелопоннес протягом понад трьохсот років між 700 і 371 роками до н. е.. Традиційно Спарта описується як суспільство воїнів, сформоване через завоювання. Водночас нові археологічні дані свідчать, що ця картина є значно складнішою.

У центрі нового дослідження опинився археологічний комплекс Агіос Василіос, де вчені виявили залишки палацу, фрески, бронзову зброю та адміністративні таблички, написані лінійним письмом Б – найдавнішою формою грецької писемності.

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Саме ці знахідки дозволили Беку припустити, що Спарта виникла не "з нуля" як результат завоювання, а сформувалася на основі більш давньої місцевої культури.

Додаткову вагу цій гіпотезі надає святилище Амікли, яке продовжувало функціонувати навіть після занепаду палацового комплексу та згодом стало важливим як для спартанців, так і для решти місцевих спільнот. Безперервність ритуальної діяльності в цьому місці свідчить про збереження давніших традицій у період формування Спарти, що ускладнює класичну версію про її виникнення через завоювання.

Дослідник підкреслює, що хоча Спарта згодом справді здобула репутацію потужної військової держави, її витоки були значно складнішими. Автор наголошує, що ці дані не заперечують військової могутності Спарти в подальші століття, але змінюють уявлення про її походження.

Інші новини археології

Як писав УНІАН, швейцарські археологи виявили в річці Ааре поблизу Золотурна залишки римського мосту, який довгий час вважався втраченим. Ймовірно, він є єдиною пальовою конструкцією римської доби, що збереглася донині.

Знахідку зробили під час підготовки до будівництва нового мосту, коли дайвери під час обстежень виявили ряд дерев’яних паль, орієнтованих за течією річки. Після аналізу матеріалів дослідники датували споруду IV століттям н. е. та пов’язали її з римським укріпленим поселенням і важливим транспортним маршрутом між Італією та Рейном.

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