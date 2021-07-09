На кордоні з Албанією чорногорські прикордонники затримали туристичний автобус з 34 українцями через підозру у перевезенні одним з водіїв фальшивих грошей.
Про це в коментарі УНІАН повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
Він зазначив, що затримання сталося 8 липня.
«Посольство України оперативно звернулося до керівництва прикордонної служби Чорногорії про звільнення українців. Дипломати також допомогли організувати альтернативну логістику. Згодом 32 українські туристи продовжили маршрут до Албанії на іншому автобусі», - повідомив Ніколенко.
Водій та його напарник нині затримані, зауважив він.
«Поліція проводить розслідування. Консули надають затриманим необхідну консульську допомогу», - констатував речник МЗС України.
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