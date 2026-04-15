Один із найкрасивіших пішохідних маршрутів Європи відкривається після дворічної перерви

7-кілометрова стежка Vereda do Areeiro на Мадейрі була закрита у 2024 році з міркувань безпеки через наслідки масштабних лісових пожеж.

Захоплююча стежка PR1 Vereda do Areeiro на португальському острові Мадейра, що з'єднує три найвищі точки цього архіпелагу, знову відкриється для піших туристів у квітні 2026 року після дворічного закриття.

Як пише Euronews Travel, стежка була вимушена закритися у 2024 році через лісову пожежу, яка пошкодила її більшу частину. Протягом наступних двох років проводилися масштабні роботи з підвищення безпеки на маршруті.

Відкриття маршруту збігається з проведенням ультрамарафону Madeira Island Ultra Trail Running Challenge 25-26 квітня 2026 року.

Зазначимо, що маршрут PR1 Vereda do Areeiro пролягає через вершини Піку-ду-Арейру (1818 м), Піку-дас-Торрес (1851 м) та Піку-Руїву (1862 м). Приблизно за 3,5 години туристи проходять через тунелі, висічені у вулканічних породах, круті хребти та панорамні краєвиди над хмарами.

Також по дорозі шанувальники хайкінгу долають Центральний гірський масив – заповідну територію, відому своїм унікальним біорізноманіттям.

При цьому за прохід стежкою кожному туристу доведеться заплатити 10,50 євро, що значно більше за стандартні 4,50 євро для інших класифікованих пішохідних маршрутів острова.

"Більш високі вимоги до технічного обслуговування та нова інфраструктура виправдовують підвищення плати за доступ", – заявили у місцевій владі.

Внески від цих зборів йдуть на утримання стежок, підвищення безпеки та охорону навколишнього середовища, а також допомагають регулювати потік відвідувачів.

Плата за вхід на туристичні маршрути на Мадейрі

Як повідомляв УНІАН.Туризм, у 2025 році на португальському острові Мадейра були введені нові правила для пішохідних маршрутів, спрямовані на захист природи та покращення вражень відвідувачів, включаючи поетапний доступ відвідувачів протягом дня для зменшення скупчення людей у години пік та зниження навантаження на екосистеми острова.

Ці правила набули чинності 1 січня 2026 року. Відтоді плата за доступ до таких маршрутів, як 6-кілометровий Vereda da Ponta de São Lourenço, 5,6-кілометровий Vereda do Pico Ruivo та 10,6-кілометровий Levada do Rei, становить 4,50 євро.

Мешканці Мадейри звільнені від сплати таких зборів, хоча попередня реєстрація є обов'язковою для всіх.

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Telegram-каналі УНІАН.Туризм.