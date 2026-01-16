Мадейра – найбільш трендовий напрямок 2026 року: яка ситуація там у січні (фоторепортаж)

Навіть взимку стовпчики термометрів на Мадейрі рідко опускаються нижче +20 градусів.

Днями португальський острів Мадейра визнали найпопулярнішим туристичним напрямком світу в 2026 році за версією TripAdvisor.

Автори рейтингу відзначають, що це неймовірне місце приваблює туристів чудовими пейзажами, широкими пляжами і комфортним тропічним кліматом.

Фотокореспондент УНІАН побував на Мадейрі на початку січня 2026 року, і судячи зі знімків звідти, цей острів в Атлантичному океані дійсно радує гостей теплом і сонцем навіть тоді, коли решта Європи потерпає від зимових снігопадів і морозів.

Відео дня

Як видно на фото, навіть зараз пересуватися по острову можна в легкому одязі.

Погода на Мадейрі в січні

Середня річна температура на Мадейрі становить +20 градусів – в зимові місяці стовпчики термометрів рідко опускаються нижче +17, а влітку тут навпаки немає виснажливої спеки, адже температура рідко досягає +30.

Наприклад, цього тижня середня температура у Фуншалі, столиці острова, становить 15-19 градусів тепла. Водночас настрій туристам дещо псують часті дощі, характерні для Португалії в цю пору року.

Інші поради щодо відвідування Мадейри

Зазначимо, раніше УНІАН.Туризм у своєму великому матеріалі розповідав, що туристам варто знати про відпочинок на Мадейрі.

Зокрема, з тексту можна дізнатися, що відвідати на острові в першу чергу, які страви спробувати і як краще по ньому пересуватися.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-каналі УНІАН.Туризм.